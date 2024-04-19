Оппозиция пытается изолировать Армению: что известно о протестах против делимитации?

Митинги против делимитации границы с Азербайджаном, в последние дни проходившие в Тавушской области, охватили всю Армению, а точнее, ключевые автодороги, ведущие в Грузию и Иран: демонстранты блокируют их. Неспокойно и в Ереване.

Всплеск протестной активности наблюдается сегодня в Армении – ключевые транспортные артерии страны перекрываются протестующими, которые выступают против уже начавшегося процесса делимитации границы с Азербайджаном.

Замглавы аппарата армянского премьера Тарон Чахоян назвал происходящее операцией "Кольцо". По его словам, группы оппозиционеров, по несколько человек в каждой, предпринимают попытки заблокировать дороги, связывающие Армению с Грузией и Ираном, чтобы отрезать ее от внешнего мира.

Однако эту изоляцию, подчеркнул политик, не дают осуществить полицейские: они разблокируют трассы, задерживая нарушителей порядка.

Однако уже через несколько минут дороги открывают полицейские, так что эти старания не увенчиваются успехом, констатировал Чахоян.

Какие дороги перекрыты в Армении?

С утра, помимо Тавушской области, по очереди блокировались дороги Ереван-Гюмри (Ширакская область), Ереван-Мегри в Араратской области (у азербайджанского анклава Кярки), Ереван-Севан в Гегаркуникской области, трасса в Баграташене (Тавушская область), а также Апаран-Спитак.

Кроме того, чуть позже протестующие перекрыли несколько дорог в Ереване. Отдельный митинг проходит перед зданием правительства.

Задержания

Движение по заблокированным дорогам восстанавливают полицейские, сдвигая машины, которыми оппозиция блокирует проезжую часть, – либо вручную, либо (в Ереване) используя эвакуаторы.

Ситуация у Баграташена. Видео: соцсети

Особо рьяных протестующих задерживают. Как сообщает Sputnik Армения, изначально в Ереване были задержаны 17 протестующих, в Ноемберяне (Тавушская область) – 12 человек. Позже число задержанных в Ереване выросло до 30.

Протесты у Кярки

Обстановка на митингах напряженная. Так, депутат от националистической фракции "Армения" Гарник Даниелян на демонстрации в Тавушской области дважды потерял сознание. Сейчас он находится в больнице.