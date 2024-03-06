Вестник Кавказа

Протесты против Пашиняна в Ереване – полиция задержала демонстрантов

Протесты против Пашиняна в Ереване – полиция задержала демонстрантов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Акция протеста проходит сегодня вечером в центре Еревана. Ее участники призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Судя по видео, распространившимся в соцсетях, полицейские проводят задержания.

Митинг противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит сегодня в Ереване, сообщают СМИ.

Его организовала радикальная националистическая организация "Национально-демократический полюс". Участники демонстрации требуют отставки главы правительства.

В какой-то момент на акции протеста начались задержания. Стражи порядка достаточно жестко задержали несколько человек.

Напомним, именно НДП в январе прошлого года несколько раз пытался заблокировать российскую военную базу в Гюмри. Они же в ноябре 2022 года провели факельное шествие антироссийской направленности в преддверии визита в Армению Владимира Путина.

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