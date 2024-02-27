Антироссийские шаги Еревана могут стать фатальными для армянской государственности

Несмотря на неоднократные сигналы России, Армения продолжает разворот на Запад: сегодня секретарь СБ Армении заявил о теперь уже официальном запросе об выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц. О том, к каким пагубным последствиям может привести нынешний курс Еревана, рассказал Игорь Коротченко.

Вопрос об антироссийских шагах Армении в последнее время стоит принципиально, так как Ереван игнорирует сигналы Москвы и продолжает разворачиваться на Запад, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко.

Прежде всего он напомнил о визитах премьер-министра Армении во Францию и Грецию, которые сыграли важную роль в происходящем сейчас повороте.

"Все принципиальные решения тактики действий Армении по разрыву отношений с Россией и ОДКБ были обговорены еще в ходе визита премьер-министра Никола Пашиняна в Париж и его переговоров с Эммануэлем Макроном. Именно там, во-первых, Пашинян получил личные политические гарантии о том, что его будут поддерживать и с политической, и с военной точки зрения при повороте на Запад. Была согласована также тактика, последовательность тех решений, которые будет принимать Пашинян. Более того, вопреки тому, что официальные представители Армении опровергают информацию о том, что было подписано тайное соглашение о сотрудничестве между разведками Армении и Франции, тем не менее такое соглашение тоже было заключено", – пояснил эксперт.

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

По словам Коротченко, теперь Николу Пашиняну остается только выполнять эти договоренности и взятые им на себя обязательства, и первый шаг – вывод российских пограничников из "Звартноца". Дальше, уточнил он, речь зайдет и о полном выводе пограничной группировки России из Армении, что затронет и сферу российского военного присутствия, а потом – вывод российской военной базы из Гюмри.

"Пашинян готов открыть двери для присутствия на территории Армении, как разведывательного, так и военного, внерегиональных игроков. И первой сюда, безусловно, заходит Франция. Параллельно с этим были проведены переговоры Пашиняна в Афинах с руководством Греции. Греция тоже страна-член НАТО. Она также будет оказывать определенную военную и логистическую поддержку усилиям Пашиняна развернуть Армению на Запад"

– политический аналитик

Коротченко напомнил и о переговорах Пашинян как премьер-министра с главами ведущих западных спецслужб, в частности, разведки ЦРУ, MI6, которые проходили в формате один на один, и вряд ли стороны говорили об укреплении армянско-российской дружбы.

"Поэтому сейчас вопрос стоит очень принципиально. Во-первых, будет ли у России политическая воля, и, наверное, она есть, а самое главное, практические рычаги влияния с тем, чтобы удержать Армению от слишком быстрой переориентации и смены своих политических приоритетов. Вторая не менее важная задача – это постараться удержать Армению в ОДКБ. Опять же, насильно мил не будешь, мы понимаем, что процесс о разводе уже запущен. Но вопрос в том, насколько Россия сможет употребить те или иные возможности, а если надо – и меры экономического давления на Армению для того, чтобы удержать ее от тех пагубных шагов, которые могут в дальнейшем привести к фатальным последствиям, как для армянской государственности, так и лично для политической судьбы Никола Пашиняна", – предупредил эксперт.

Что дальше?

Говоря о том, как будет развиваться ситуация, Коротченко констатировал, что если Григорян озвучил требование о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана, то это означает, что сигналы, которые Москва посылала Пашиняну в последние несколько недель, в том числе из уст высших российских должностных лиц, включая Лаврова, пока что не произвели никакого практического воздействия, и Ереван продолжает разворот от России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Я полагаю, сейчас будет усилено присутствие внерегиональных игроков в формате их разведок, увеличение штатной численности, во-первых, резидентур под дипломатическим прикрытием посольств Франции, Германии, Греции и ряда других. Одновременно в министерстве обороны Армении появятся иностранные военные советники, консультанты. Будет расширен состав военных миссий целого ряда НАТОвских стран, есть и формат присутствия ЕС в виде миссии наблюдателей, которые на самом деле разведчики. Пойдет процесс поставок Армении западного оружия, а также поставок оружия из Индии и ряда других государств", – перечислил генеральный директор Каспийского института стратегический исследований.

Смена ролей Азербайджана и Армении

Игорь Коротченко также обратил особое внимание на то, что все недружественные шаги Еревана совершаются на фоне исключительно успешного развития отношений Москвы и Баку, о котором говорит, в частности, визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Баку. "Его лично принял сегодня президент Азербайджана, Ильхам Алиев, причем сделал это, выйдя на порог своей резиденции. Это был такой демонстративный политический публичный жест Алиева о том, что развитию российско-азербайджанского сотрудничества придается исключительно важное значение", – подчеркнул он.

© Фото: Пресс-служба президента Азербайджана

"Мы видим на месте Армении, которая раньше провозглашала себя стратегическим союзником и вечным другом России, враждебную нам страну, а Азербайджан – это дружественная, ответственная страна и, я бы сказал, стратегически реальный сегодня союзник России, стратегический и торгово-экономический партнер в регионе Южного Кавказа. Это очень важно. И эта смена буквально происходит на наших глазах. Это, в определенной степени, тоже ключевое событие, которое определит ход дальнейших всех процессов на Южном Кавказе", – отметил политический аналитик.

""Если Армения хочет покинуть зонтик безопасности ОДКБ, разорвать отношения с Россией в сфере военного и технического сотрудничества, еще раз повторяю, – это путь, который приведет Армению к тяжелейшим последствиям для ее государственности и территориальной целостности. Я в этом абсолютно убежден. Запад подставит Армению. Армения не более, чем расходный инструмент в глобальном геополитическом противостоянии. Учитывая масштабы Армении, учитывая некомпетентность правящей армянской верхушки, честно сказать, для Армении этот разворот в сторону от России может иметь просто фатальнейшие катастрофические последствия. Но это тот путь, который Армения выбирает сама. Люди голосовали за Пашиняна, следовательно, будет коллективная ответственность. Каждый сам выбирает свою дальнейшую судьбу", – заключил Игорь Коротченко.