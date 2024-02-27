Армения потребовала вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц

Власти Армении все же потребовали вывода российских пограничников из ереванского международного аэропорта Звартноц, пояснив, что на объекте должны нести службу армянские пограничные войска, заявил сегодня секретарь Совбеза Армен Григорян.

Армения направила официальное письмо российским властям, потребовав вывести из ереванского международного аэропорта Звартноц пограничников ФСБ РФ.

"Армения направила официальное письмо в РФ с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска"

- секретарь Совбеза Армении Армен Григорян

Как заявил Григорян в Национальном собрании (парламенте) Армении, позиция страны заключается в том, что в аэропорту должны нести службу пограничные войска Армении, пишет NEWS.am.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что важность миссии, которую выполняют в Армении российские пограничники, отметил даже один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-глава Минобороны Армении Сейран Оганян. Так он отреагировал на недавнее высказывание спикера парламента, заявившего, что российским пограничникам необходимо покинуть ереванский аэропорт "Звартноц", подчеркнув, что пограничники России выполняют работу по охране границы с Турцией и Ираном.