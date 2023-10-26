Российские пограничники в Армении: какие границы и аэропорт они охраняют?

Российские пограничники на протяжении более чем 30 лет несут службу в Армении. Какие границы Армении они охраняют и как российские пограничники работают в аэропортах Армении?

Границы Армении охраняются не только армянскими, но и российскими пограничниками.

Это положение дел закреплено договором между РФ и РА о статусе Пограничных войск РФ, находящихся на территории Армении, и условиях их функционирования. Документ был подписан 30 сентября 1992 года в Ереване.

Российские пограничники на границе с Ираном и Турцией

Согласно договору, российские пограничники Пограничного управления ФСБ России в Армении обеспечивают охрану границы Армении с Турцией и Ираном. На границах Армении с Азербайджаном и Грузией несут службу представители Республики Армения.

Содержание пограничников ПУ ФСБ РФ в Армении производится Москвой и Ереваном на паритетной основе.

В состав армянского Погрануправления ФСБ входят 4 погранотряда:

в Гюмри;

в Армавире;

в Арташате;

в Мегри.

© Фото: Посольство России в Армении

Российские пограничники в аэропорту Еревана

Кроме того, КПП российских пограничников действует в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване.

В 2018 году армянское издание Hetq.am сообщило, что, по словам главы администрации директора Службы нацбезопасности Армении М. Хачатряна, российские пограничники во время заключения договора, то есть в сентябре 1992 года, уже находились в аэропорту "Звартноц". Он также добавил, что в международном аэропорту "Ширак" в Гюмри их нет.

А буквально несколько дней назад, 22 февраля, высокопоставленный источник издания Factor.am заявил о наличии документа, который был подписан командующими пограничными войсками СНБ Армении и ФСБ России: по его словам, российские пограничники несут службу в аэропорту согласно ему.

© Фото: Аэропорт Звартноц

Однако тот же источник сообщил: российские пограничники будут выведены из "Звартноца", причем уже в ближайшее время. Причин отказа Еревана от их услуг в воздушной гавани он не назвал, но охарактеризовал решение как политическое.

Сегодня же спикер парламента Армении, соратник главы государства Никола Пашиняна Ален Симонян заявил, что российским пограничникам не место в ереванском аэропорту, и они должны покинуть его. Председатель законодательного органа также выразил мнение, что российские пограничники, в отличие от армянских, не смогут защитить границы РА.

Отметим, что Договор о статусе пограничных войск России в Армении, как следует из статьи 29, действует на протяжении всего времени, пока Пограничные войска РФ находятся на территории Армении. "Он может быть изменен с согласия Сторон", – сказано в документе.