Армения начинает устранение российских пограничников с Звартноца

Российские пограничники должны покинуть аэропорт Еревана Звартноц, еще один сигнал такой направленности прозвучал из Еревана. Спикер парламента Ален Симонян также выразил сомнение в том, что российские пограничники смогут защитить Армению.

Российским пограничникам не место в ереванском аэропорту Звартноц, считает председатель армянского парламента Ален Симонян.

Журналисты поинтересовались у соратника Никола Пашиняна, обсуждалось ли руководством Армении прекращение несения ими службы в воздушной гавани.

В ответ Симонян сказал, что, по крайней мере, он не принимал участия в таком обсуждении. Однако спикер парламента убежден, что "они должны уйти оттуда". В то же время, политик обратил внимание на то, что выражает свое личное мнение.

Представители СМИ спросили у него, почему российские пограничники должны уйти.

"Поскольку мы границы нашей страны защитим, но я не уверен, что они защитят"

– Ален Симонян

Несколько дней назад армянские СМИ, ссылаясь на слова высокопоставленного источника, сообщили, что российские пограничники в скором времени покинут аэропорт Еревана "Звартноц".

Какие границы охраняют российские пограничники в Армении?

Российские пограничники дежурят на границах Армении с Турцией и Ираном. Там они несут службу согласно договору о статусе пограничных войск России на территории Армении. Документ был подписан в 1992 году.

Кроме того, еще один КПП работает в международном аэропорту Армении "Звартноц".