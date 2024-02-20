Текст договора о статусе российских пограничников в Армении 1992 года

Публикуем полный текст Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования

Договор о статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования был подписан в Ереване 30 сентября 1992 года и вступил в силу с момента подписания.

Публикуем полный текст Договора опубликованный на сайте Пограничной службы ФСБ России.

ДОГОВОР

между Российской Федерацией и Республикой Армения

о статусе

Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на

территории Республики Армения, и условиях их функционирования



(Ереван, 30 сентября 1992 г.)

Российская Федерация и Республика Армения, в дальнейшем именуемые Сторонами, учитывая новые политические реальности в мире и в Закавказском регионе, обретение Российской Федерацией и Республикой Армения государственной самостоятельности, исходя из намерений развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество на основе принципов и норм международного права, признавая неотъемлемое право всех независимых государств принять меры для охраны своей государственной границы, руководствуясь необходимостью обеспечения коллективной безопасности государств-участников Содружества независимых Государств, желая создать договорную основу для пребывания Пограничных войск Российской Федерации на территории Республики Армения, и обеспечения ими охраны границы с Турцией и Ираном, согласились о нижеследующем:

Статья 1.

Для целей настоящего договора нижеуказанные термины означают:

1. "Пограничные войска Российской Федерации" - соединения, части и подразделения Пограничных войск Российской Федерации на территории Республики Армения.

2. "Лица, входящие в состав Пограничных войск Российской Федерации":

а) военнослужащие Пограничных войск Российской Федерации;

б) гражданские лица из числа граждан Российской Федерации, работающие в частях, учреждениях, организациях и на предприятиях Пограничных войск Российской Федерации.

3. "Члены семей лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской Федерации" - супруги, дети, а также совместно проживающие и находящиеся на иждивении родственники.

4. "Место дислокации" - территория, на которой размещаются Пограничные войска Российской Федерации, включая расположения воинских частей с учебными центрами, стрельбищами и другими объектами, используемыми Пограничными войсками Российской Федерации.

5. "Движимое имущество Пограничных войск Российской Федерации" - все виды вооружения, боеприпасов, военной техники, включая транспортные средства, а также любые иные материальные средства, необходимые для обеспечения войск.

6. "Недвижимое имущество Пограничных войск Российской Федерации" - земельные участки, занимаемые Пограничными войсками Российской Федерации, и расположенные на них военные городки, аэродромы, стрельбища и другие здания и сооружения.

Республика Армения в интересах обеспечения собственной безопасности, безопасности Российской Федерации и коллективной безопасности государств - участников СНГ, делегирует вопросы охраны государственной границы с Турцией и Ираном в пределах своей территории Пограничным войскам Российской Федерации, дислоцированным на момент подписания настоящего Договора на территории Республики Армения.

Статья 2.

Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Армения и охраняющие государственную границу, в своей деятельности руководствуются сохраняющими силу межгосударственными договорами бывшего Союза ССР с Турцией и Ираном, Соглашениями по пограничным вопросам государств - участников СНГ, Законом Союза ССР "О государственной границе СССР", законодательными актами Республики Армения, а также нормативными актами Пограничных войск Российской Федерации в части, не противоречащей законодательству Республики Армения.

Свои действия по охране государственной границы Республики Армения Пограничные войска Российской Федерации согласовывают с Президентом и Правительством Республики Армения Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Армения, уважают суверенитет Республики Армения, соблюдают местное законодательство и не допускают вмешательства во внутренние дела Республики Армения. Местные власти уважают правовое положение Пограничных войск Российской Федерации, лиц, входящих в их состав, и членов семей этих лиц и не допускают никаких действий, затрудняющих выполнение Пограничными войсками Российской Федерации своих задач. Они принимают необходимые и согласованные с Пограничными войсками Российской Федерации меры, обеспечивающие их безопасность, а также сохранность имущества войск, включая меры по предупреждению любых противоправных действий.

Для выполнения других задач не связанных с охраной границы с Турцией и Ираном (за исключением работ по ликвидации стихийных бедствий, аварий и катастроф) Пограничные войска Российской Федерации не привлекаются.

Статья 3.

Организационно-штатная структура Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения к моменту подписания настоящего Договора, места их дислокации сохраняются до заключения специальных соглашений между Российской Федерацией и Республикой Армения.

В целях обеспечения управления войсками создается Оперативная группа "Армения".

Комплектование войск осуществляется командованием Пограничных войск Российской Федерации.

По мере создания собственных пограничных структур, Республика Армения по согласованию с руководством Пограничных войск Российской Федерации последовательно берет под свою охрану участки границы с Турцией и Ираном, организуя их прикрытие в тесном взаимодействии с Пограничными войсками Российской Федерации.

Статья 4.

В интересах охраны государственной границы Республики Армения с Турцией и Ираном Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Армения, во взаимодействии с Государственным управлением национальной безопасности и другими правоохранительными органами Республики Армения ведут оперативную и розыскную работу, дознание по делам о нарушении границы, производят неотложные следственные действия в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Республики Армения.

Погранпредставительская деятельность Пограничных войск Российской Федерации осуществляется в соответствии с действующими соглашениями с Турцией и Ираном по вопросам режима границы с участием и под общим руководством Министерства иностранных дел Республики Армения.

Статья 5.

Пограничные войска Российской Федерации в соответствии с действующими законодательными актами, регламентирующими порядок пересечения границы, осуществляют пропуск лиц, транспортных средств, грузов, товаров и иных предметов через существующие пункты пропуска, расположенные на границе Республики Армения с Турцией и Ираном.

Движение пассажиров и транспортных средств через границу во вновь установленных пунктах пропуска открывается правительством Республики Армения после завершения всех работ по строительству (реконструкции) этих пунктов, по проектам, согласованным с Пограничными войсками Российской Федерации и создания необходимой инфраструктуры для их функционирования.

Статья 6.

Пограничные войска Российской Федерации используют в охране границы силы и средства авиационных частей, базирующихся как на территории Республики Армения, так и за ее пределами, как с базовых аэродромов, так и с аэродромов (площадок) временного базирования.

Республика Армения обязуется не препятствовать осуществлению полетов самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов Пограничных войск Российской Федерации в воздушном пространстве Республики Армения с соблюдением установленных правил полетов.

Обеспечение полетов авиации Пограничных войск Российской Федерации, а также использование аэродромов и аэропортов, железных и автомобильных дорог и их сооружений на территории Республики Армения, связанных с охраной границы осуществляются безвозмездно.

Статья 7.

В интересах последовательного формирования национальных Пограничных войск Республики Армения Пограничные войска Российской Федерации по заказам и на договорной основе оказывают необходимую помощь, в том числе и в подготовке национальных кадров для Пограничных войск Республики Армения.

Подготовка офицеров, прапорщиков и мичманов для Пограничных войск Республики Армения будет осуществляться в учебных заведениях Российской Федерации по согласованию между Сторонами. Подготовка специалистов для Пограничных войск Республики Армения осуществляется в учебных центрах Российской Федерации и Республики Армения.

Статья 8.

Российская Федерация и Республика Армения обеспечат всю полноту политических, социально-экономических и иных прав и свобод, а также законных интересов лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской Федерации, и членов их семей в соответствии с нормами международного права.

Республика Армения предоставляет право лицам, входящим в состав Пограничных войск Российской Федерации и членам их семей, военнослужащим после увольнения их в запас или в отставку, добровольно приобретать армянское гражданство в соответствии с законодательством Республики Армения. При этом Стороны исходят из того, что срок военной службы в Пограничных войсках Российской Федерации и работы на предприятиях, в учреждениях и организациях Пограничных войск Российской Федерации на территории Республики Армения засчитывается в срок, необходимый для приобретения гражданства и пенсионного обеспечения Республики Армения.

Статья 9.

Обеспечение жизнедеятельности (жилье, коммунальные услуги, медицинское обеспечение и т.п.) соединений и частей Пограничных войск Российской Федерации на территории Республики Армения, будет осуществляться Республикой Армения, а финансирование и материально-техническое обеспечение - обеими Сторонами на долевом участии, о чем Стороны заключат отдельное соглашение.

См.Протокол о порядке финансирования и материально-технического обеспечения Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения (Москва, 25 января 1994 г.), являющийся приложением к настоящему Соглашению.

Статья 10.

Республика Армения сохраняет за Пограничными войсками Российской Федерации право пользования казарменными и жилыми городками, аэродромами, учебными центрами и полями с оборудованием и установками, жилыми и другими зданиями и сооружениями, земельными участками, железнодорожными подъездными путями, транспортом, средствами почтовой, телеграфно-телефонной и радиосвязи, электроэнергией, коммунальными, строительными и другими услугами, которыми пользуются Пограничные войска Российской Федерации к моменту подписания настоящего Договора.

Порядок и условия пользования Пограничными войсками Российской Федерации названными объектами и средствами, а также различного рода услугами определяются отдельными соглашениями Сторон.

См.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о межгосударственных воинских перевозках в интересах охраны внешних границ государств - членов Содружества Независимых Государств (Ереван, 19 августа 1994 г.)

Статья 11.

В случае освобождения используемых Пограничными войсками Российской Федерации сооружений, казарменных и жилых городков, аэродромов, учебных центров, учебных полей со стационарным оборудованием и установками и другого недвижимого имущества Стороны будут руководствоваться следующим принципом:

- недвижимое имущество, арендованное войсками у юридических лиц и граждан Республики Армения, возвращается Республике Армения.

Порядок передачи Республике Армения недвижимого и движимого имущества в случаях, установленных настоящей статьей, определяется отдельным соглашением Сторон.

Статья 12.

Республика Армения берет на себя обязательство не допускать въезда на территорию Российской Федерации лиц третьих стран в нарушение законодательства Российской Федерации.

Статья 13.

Республика Армения сохраняет за лицами, входящими в состав Пограничных войск Российской Федерации, и членами их семей право собственности на принадлежащие им объекты недвижимого имущества (жилые дома, дачные и садовые участки, гаражи и т.д.).

Лицам, входящим в состав Пограничных войск Российской Федерации, и членам их семей, выезжающих за пределы Республики Армения на постоянное место жительства, Республика Армения предоставляет возможность свободной продажи или вывоза за ее пределы принадлежащего им имущества без ограничений.

Статья 14.

1. Республика Армения обеспечит проживание лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской Федерации, и членов их семей на жилой площади, занимаемой ими на момент подписания настоящего Договора.

2. Лицам, входящим в состав Пограничных войск Российской Федерации на день подписания настоящего Договора и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилые помещения предоставляются в порядке очередности.

3. Военнослужащим, не обеспеченным жилой площадью, предоставляется жилье за счет освобождаемой жилой площади за выездом военнослужащих, независимо от его ведомственной принадлежности, а также за счет арендуемого жилого фонда у Республики Армения командованием Пограничных войск Российской Федерации. Республика Армения предоставляет в аренду жилые помещения командованию Пограничных войск Российской Федерации на своей территории.

В качестве компенсации за предоставленные Республикой Армения в пользование военнослужащим и другим лицам, входящим в состав Пограничных войск Российской Федерации, жилые помещения Российская Федерация оплачивает расходы по содержанию и ремонту этих помещений.

Командование войск с согласия Армянской стороны может строить на территории Республики Армения за свой счет жилые дома, которые становятся собственностью Российской Федерации.

4. Республика Армения закрепляет за Пограничными войсками Российской Федерации на весь период их пребывания на территории страны жилую площадь, занимаемую ими на день подписания настоящего Договора, независимо от ее ведомственной принадлежности.

5. Республика Армения будет обеспечивать жилой площадью лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской Федерации, избравших постоянным местом жительства города и другие населенные пункты страны, и состоящих на день подписания настоящего Договора на жилищном учете в органах местного управления Республики Армения.

6. Жилые помещения, занимаемые лицами, входящими в состав Пограничных войск Российской Федерации, и членами их семей, могут передаваться в их личную (частную) собственность безвозмездно. Акт на владение жилыми помещениями оформляется местными органами в соответствии с законодательством Республики Армения.

7. Республика Армения обеспечивает прописку и выдает виды на жительство лицам, входящим в состав Пограничных войск Российской Федерации и членам их семей.

Статья 15.

Республика Армения обеспечит равные со своими гражданами права для лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской Федерации, и членов их семей на получение образования в высших, средних и средне-специальных учебных заведениях, в посещении или приеме в дошкольные детские учреждения, в медицинском и других видах социального обеспечения.

Российская Федерация компенсирует расходы Республики Армения, затраченные на социальное обеспечение лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской Федерации, и членов их семей.

Порядок взаимных расчетов между Российской Федерацией и Республикой Армения в области социального обеспечения лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской Федерации, и членов их семей определяется по соглашению Сторон.

Статья 16.

Республика Армения предоставляет право лицам, входящим в состав Пограничных войск Российской Федерации, и членам их семей, пересекающих государственную границу Республики Армения, при въезде для прохождения службы и выезде по окончанию службы провозить свои вещи без ограничений и взимания пошлин, налогов и оплат.

Конкретные вопросы применения действующих в Республике Армения положений о ввозе и вывозе, а также налоговых, таможенных и валютных положений, в отношении находящихся на территории Республики Армения Пограничных войск Российской Федерации, лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской Федерации, и членов их семей регулируются особыми соглашениями.

Статья 17.

Лица, входящие в состав Пограничных войск Российской Федерации, и члены их семей пересекают государственную границу Республики Армения по удостоверениям личности (военным билетам) или заграничным паспортам, а несовершеннолетние дети - по записям в этих документах.

Перемещение военнослужащих, вооружения, военной техники и других материальных средств, поставляемых Пограничным войскам Российской Федерации на территорию Республики Армения, а также передвижение их по территории Армении в интересах охраны границы осуществляется беспрепятственно.

Перемещение за пределы территории Республики Армения воинских команд с оружием, а также вооружения, военной техники и других материальных средств производятся по согласованию с заинтересованными ведомствами Республики Армения.

Порядок пропуска Пограничных войск Российской Федерации, входящих в их состав лиц, следующих одиночным порядком или в составе пограничных частей, подразделений и команд, перевозки воинских грузов через государственную границу Республики Армения после установления режима границы определяется соглашением Сторон.

Статья 18.

Вопросы юрисдикции, связанные с пребыванием Пограничных войск Российской Федерации на территории Республики Армения, регулируются следующим образом:

1. По делам о преступлениях и проступках, совершенных лицами, входящими в состав Пограничных войск Российской Федерации, или членами их семей на территории Республики Армения, как общее правило применяется законодательство Республики Армения и действуют местные суды, прокуратура и другие местные органы, компетентные в вопросах преследования преступлений и проступков.

Дела о преступлениях, совершенных военнослужащими, входящими в состав Пограничных войск Российской Федерации из числа граждан Российской Федерации, расследуются компетентными органами Республики Армения.

2. Пункт 1 настоящей статьи не применяется:

а) в случае совершения лицами, входящими в состав Пограничных войск Российской Федерации, или членами их семей преступления или проступка против Российской Федерации, а также против лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, или членов их семей;

б) в случае совершения лицами, входящими в состав Пограничных войск Российской Федерации, преступлений или проступков при исполнении служебных обязанностей.

По делам, указанным в пунктах "а" и "б" настоящей статьи, компетентные российские суды и другие органы действуют на основе законодательства Российской Федерации.

Компетентные органы Российской Федерации и Республики Армения могут взаимно обращаться друг к другу с просьбами о передаче или принятии юрисдикции в отношении отдельных дел, предусмотренных настоящей статьей. Такие просьбы будут рассматриваться благожелательно.

Статья 19.

В случае совершения преступления против Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, лиц, входящих в состав Пограничных войск Российской Федерации, а также членов семей этих лиц, виновные будут нести такую же ответственность, как и за преступления против Республики Армения и ее граждан.

Статья 20

Компетентные органы Российской Федерации и Республики Армения будут оказывать взаимно друг другу всякого рода помощь, включая правовую, по вопросам преследования преступлений и проступков, указанных в статьях 19 и 20 настоящего Договора.

Статья 21.

1. Российская Федерация согласна возмещать материальный ущерб, который может быть причинен действиями или упущениями Пограничных войск Российской Федерации или отдельных лиц из их состава при исполнении служебных обязанностей местным учреждениям и гражданам или гражданам третьих государств, находящимся на территории Республики Армения, в размерах, установленных на основании предъявленных претензий и с учетом положений местного законодательства. Определение размеров ущерба будет осуществляться Смешанной комиссией, образованной согласно статье 29 настоящего Договора.

Споры, которые могут возникнуть из обязательств Сторон, также подлежат рассмотрению Смешанной комиссией.

2. Российская Федерация согласна также возмещать Республике Армения ущерб, причиненный учреждениями и гражданами третьих государств на территории Республики Армения в результате действий или упущений лиц из состава Пограничных войск Российской Федерации, совершенных не при исполнении служебных обязанностей, а также в результате действий или упущений членов семей лиц из состава Пограничных войск Российской Федерации в размерах, устанавливаемых местным судом на основании претензий, предъявленных к лицам, причинившим ущерб.

3. Возмещение ущерба производится Российской Федерацией в течение трех месяцев со дня принятия решения Смешанной комиссией или вступления в силу решения суда.

Выплата сумм по решению Смешанной комиссии или суда пострадавшим лицам и учреждениям будет производиться соответствующими местными органами.

4. Претензии о возмещении ущерба, неудовлетворенные до вступления в силу настоящего Договора, будут рассмотрены Смешанной комиссией.

Статья 22.

1. Республика Армения согласна возмещать материальный ущерб, причиненныйимуществу Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, а также лицам из числа граждан Российской Федерации, входящим в состав Пограничных войск Российской Федерации, вследствие действий или упущений местных государственных учреждений в размерах, установленных Смешанной комиссией, образованной согласно статьи 29 настоящего Договора.

Споры, которые могут возникнуть из обязательств государственных учреждений перед Пограничными войсками Российской Федерации, также подлежат рассмотрению Смешанной комиссией.

2. Республика Армения согласна также возмещать Российской Федерации, лицам, входящим в состав Пограничных войск Российской Федерации, и членам их семей ущерб, причиненный в результате действий или упущений местных граждан и юридических лиц, в размерах, устанавливаемых местным судом на основании претензий, предъявленных к лицам, причинившим ущерб.

Статья 23.

Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Армения, имеют право с уведомлением соответствующих органов Республики Армения содержать и использовать собственные радиоэлектронные объекты и средства без уплаты каких-либо сборов и без специальной регистрации.

Республика Армения сохраняет за Пограничными войсками Российской Федерации право использования радиочастот действующими службами этих войск в соответствии с существующими к моменту подписания настоящего Договора порядком.

Во избежание взаимных радиопомех совместное использование радиочастот радиослужбами Пограничных войск Российской Федерации и Республики Армения регулируется по взаимной договоренности постоянно действующей совместной группой экспертов по этим вопросам.

Статья 24.

1. Передвижение, учения и маневры Пограничных войск Российской Федерации вне мест их дислокации проводятся на основании планов, согласованных с государственными органами Республики Армения.

2. Пограничные войска Российской Федерации имеют право в местах дислокации и при передвижениях осуществлять меры по охране военных объектов в соответствии с порядком, установленным в Пограничных войсках Российской Федерации.

Статья 25.

Положения настоящего Договора, в частности, положения, касающиеся юрисдикции и ответственности за причиненный ущерб, будут применяться соответственно к Пограничным войскам Российской Федерации, следующим транзитом через территорию Республики Армения.

Статья 26.

1. Военнослужащие Пограничных войск Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Армения, носят установленную для них форму одежды, имеют право на ношение и хранение оружия в соответствии с порядком, установленным в Пограничных войсках Российской Федерации.

2. Автомобильная техника Пограничных войск Российской Федерации и их учреждений должна иметь регистрационный номер и четкий отличительный знак. Единые регистрационные номера и знаки устанавливаются командованием Пограничных войск Российской Федерации и сообщаются местным государственным органам.

3. Местные государственные органы признают без испытания или платы водительские права, выданные государственными органами бывшего Союза ССР и Российской Федерации лицам, входящим в состав Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения.

Статья 27.

Для урегулирования вопросов, связанных с пребыванием Пограничных войск Российской Федерации, Стороны назначают своих уполномоченных по делам пребывания Пограничных войск Российской Федерации на территории Республики Армения.

Статья 28.

Для решения вопросов, связанных с толкованием или применением настоящего Договора, создается Смешанная комиссия, в состав которой каждая из Сторон назначает трех своих представителей Смешанная комиссия будет действовать на основании принятых ею правил. Местом пребывания Смешанной комиссии будет г. Ереван.

В случае, если Смешанная комиссия не сможет разрешить переданного ей вопроса, он передается на разрешение по дипломатическим каналам в возможно короткий срок.

Статья 29.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и остается в силе на время нахождения Пограничных войск Российской Федерации на территории Республики Армения. Он может быть изменен с согласия Сторон.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый на армянском и русском языках. Оба текста имеют одинаковую силу.

Совершено в г. Ереване 30 сентября 1992 года.