Важность миссии российских пограничников отметили в Армении

Экс-руководитель Минобороны Армении выступил против того, чтобы пограничники России перестали выполнять свою миссию в стране. Он заметил, что на их плечах лежит очень важная миссия.

Находящиеся в Армении пограничники России выполняют важную миссию, которая заключается в охране границы с Турцией и Ираном. Такое заявление сделал бывший глава Минобороны республики, а ныне руководитель оппозиционной фракции "Армения" Сейран Оганян.

Таким образом он отреагировал на недавнее высказывание спикера парламента, заявившего, что российским пограничникам необходимо покинуть ереванский аэропорт "Звартноц". По словам Алена Симоняна, республика сама сможет защитить свои границы.

"Российские пограничники, помимо "Звартноца", выполняют очень важную функцию, охраняя примерно 300 км границы с Турцией и около 43 км границы с Ираном. Вы понимаете, какие проблемы возникнут у нас в этом регионе, в том числе со стороны Турции, если пограничники уйдут?"

– экс-глава оборонного ведомства

Армянские власти нацелены на ухудшение отношений РФ

Кроме того, бывший министр обратил внимание на то, что с 2018 года армянского руководство постепенно ухудшает отношения с Россией, а не улучшает.

"Даже в отношениях между двумя братьями бывают проблемы, но эти проблемы нужно не углублять, а сглаживать в интересах своего государства, для обеспечения его безопасности" – Сейран Оганян

Глава фракции также заметил, что никогда не переживал из-за деятельности пограничников РФ в столичном аэропорту.