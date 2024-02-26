Вопрос российских пограничников в аэропорту Еревана решают власти Армении

Руководство Армении всерьез занялось КПП российских пограничников в международном аэропорту Звартноц. Секретарь правящей фракции Артур Ованнисян заявил, что "Гражданский договор" обеспокоен ситуацией.

Партия Пашиняна беспокоится из-за российских пограничников, несущих службу в аэропорту Еревана, такое заявление сделал секретарь фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

"Нас волнует этот вопрос, как и большую часть общества. Он в повестке нашей партии, идут обсуждения, о результатах сообщим"

– депутат

Какой именно аспект темы обсуждается и кто участвует в этих обсуждениях, политик уточнять не стал.

Тогда у Ованнисяна спросили об общем направлении обсуждений, касаются ли они наращивания количества российских пограничников или наоборот речь идет об отказе от их услуг. В ответ депутат пояснил, что общество беспокоится не из-за того, что пограничников слишком мало, а из-за их присутствия как такового.

Кто охраняет границы Армении?

В охране границ Армении, согласно договору 1992 года, участвуют российские пограничники.

Они несут службу на границах Армении с Турцией и Ираном, границы с Азербайджаном и Грузией Армения охраняет самостоятельно.

Кроме того, российские пограничники работают в аэропорту в Ереване. В упомянутом выше договоре несение ими службы в воздушной гавани не прописано, так что оно регламентировано каким-то иным документом.