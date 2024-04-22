В Анталье умер турист из России

Россиянин умер на отдыхе в Турции. Мужчину нашли в беседке отеля в Аланье, причина смерти будет установлена.

В Турции скончался российский турист, информирует местное агентство Anadolu.

Мужчина отдыха в Аланье - одном из курортных городов провинции Анталья. Его тело обнаружили сотрудники отеля, он неподвижно сидел в беседке. Вызванные на место ЧП медики констатировали смерть 61-летнего туриста. По данным турецкого СМИ, погибший - Дмитрий Цыганов.

Тело мужчины отправлено в городе Анталья для проведения судмедэкспертизы и установления причин смерти россиянина.