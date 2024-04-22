Вестник Кавказа

В Анталье умер турист из России

Отдыхающий
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россиянин умер на отдыхе в Турции. Мужчину нашли в беседке отеля в Аланье, причина смерти будет установлена.

В Турции скончался российский турист, информирует местное агентство Anadolu.

Мужчина отдыха в Аланье - одном из курортных городов провинции Анталья. Его тело обнаружили сотрудники отеля, он неподвижно сидел в беседке. Вызванные на место ЧП медики констатировали смерть 61-летнего туриста. По данным турецкого СМИ, погибший - Дмитрий Цыганов.

Тело мужчины отправлено в городе Анталья для проведения судмедэкспертизы и установления причин смерти россиянина.

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