Россияне стали чаще выбирать люксовые отели Турции

Спрос на турецкие отели премиум класса вырос среди российских туристов в 2,8 раза этой весной. Стоимость номера в таком отеле стартует от 400 тыс рублей. За десятидневный отдых.

Ассоциация туроператоров России опубликовала данные, по которым стало известно, что спрос на отели люксового сегмента Турции значительно вырос.

Отмечается, что нынешней весной россияне в 2,6 раза чаще бронируют номера в гостиницах высокого класса.

Туристические компании отмечают, что повышенный спрос начался в этом году только к апрелю. При этом на лето все еще остались свободны номера.

По данным АТОР, проживание в номере четырехзвездочного отеля в течение 10 дней обойдется от 200 тыс рублей.

Отдых такой же продолжительности в пятизвездочном отеле будет стоить от 250 тыс рублей.

Цены на номера в люксовых отелях стартуют от 400 тыс рублей.