Вестник Кавказа

Новые законы в Турции повлияют на отдых россиян

Новые законы в Турции повлияют на отдых россиян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции приняли ряд изменений в законах, которые коснулись туристической отрасли. Стало известно отменять ли на экскурсионных маршрутах гидов.

Законодательство Турции претерпело изменения в отрасли туризма. В частности, речь идет о деятельности гидов и экскурсоводов.

Эти поправки также влияют на работу туристических компаний РФ. Такие данные были опубликованы Ассоциацией туроператоров РФ.

Ранее сообщалось, что турецкие власти хотят внести поправки в закон, которые регулируют деятельность гидов.

Планировалось, что изменения коснуться работы гидов-историков в автобусах – их хотели полностью ликвидировать.

Таким образом, гиды, которые проводят экскурсии на месте, не будут иметь конкурентов.

Также подобные поправки снизили бы стоимость экскурсий.

Отмечается, что туристическая сфера Турции показала, что такого рода поправки отрицательно скажутся на развитии турбизнеса.

В итоге, эта поправка не была принята турецкими властями.

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