Круиз из Сочи в Турцию 2024: какие города посмотреть?

Отдых в России в этом году подорожал примерно на 25%. Между тем, в последние 2-3 года туриндустрия отмечает увеличенный спрос на круизы. Расскажем, что привлекает бронирующих круизные туры, в какие круизы стоит отправиться и что посмотреть.

Большинство россиян традиционно видит себя загорающим на пляжах Черного моря и снимающим номер в сочинской гостинице ценой в 10 тыс. рублей за ночь. Несомненно, кому-то такой отдых нравится. Но привычка и инерция — не лучший критерий. Иногда стоит попробовать что-то новое, отчего жизнь наполнится неизведанными ощущениями.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем привлекают круизы?

Отличная кухня на уровне 5* отеля с утра и до поздней ночи.

Разнообразные развлечения —шоу, аттракционы, спа-салоны, тренажеры, живая музыка.

Для семей с детьми - программы с профессиональными аниматорами, а также образовательные программы и конкурсы.

Разнообразие впечатлений от новых городов без необходимости постоянной распаковки и укладывания чемоданов и без тряски в душных автобусах или поездах.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Какой круиз выбрать?

Советуем обратить внимание на морские круизы из Сочи в Турцию на весну-лето 2024 года на лайнере Astoria Grande. Туры 8-дневные. Маршруты можно выбрать в зависимости от тех городов, которые предпочтительны для посещения. Рассмотрим некоторые из городов.

Амасра. Город основан во II веке до н.э. Его часто называют принцессой турецких городов. Построенный на побережье Черного моря и процветавший под властью римлян и византийцев, в наши дни это один из туристических центров Турции. Амасра это небольшой, но поражающий своей уникальной природой город. Он разделен на две части – материковую и островную, которые соединены каменным мостом, построенным еще во времена Римской империи.

Чешме. Небольшой городок на самом западе Турции, на берегу Эгейского моря, в 170 км от Измира, напротив греческого острова Хиос. Море у берегов Чешме привлекает своей чистотой и прозрачностью. В переводе с турецкого название городка означает "фонтан" или "источник". Город окружен многочисленными источниками с термальной и родниковой водой. Главная достопримечательность Чешме - Генуэзская крепость, построенная в XIV веке для защиты османов от нападений родосских воинов.

Самсун. Это север Турции, город-порт на берегу Черного моря. Отсюда берет начало первая цивилизация Анатолии — амазонки. Главная достопримечательность Самсуна — археологический музей, выдвинутый на звание "Лучший музей Европы".

Синоп. Город на черноморском побережье Турции. Основан в VIII веке до н.э. Считается жемчужиной черноморской Турции. В средние века городом владели попеременно византийцы, крестоносцы, османы. Этим объясняется большое количество древних городских укреплений. Синопская крепость, Часовая башня, а также статуя Диогена, который является уроженцем города, — основные достопримечательности Синопа.