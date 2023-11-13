"Виктория Луиза", "Абхазия" и "Украина": как формировался круизный туризм?

Круизы - один из популярных в мире способов отдохнуть и побывать в новых городах и странах. Ежегодно более 31 млн человек в мире отправляется в круиз, а прибыль от индустрии по всему миру - около $136 млрд. Расскажем, как появился и развивался круизный бизнес.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто придумал круизный туризм?

Круиз как способ путешествия возник в первой четверти XIX века, благодаря предприимчивости Броди Макги Уиллокса - британского фрахтового брокера и Артура Андерсона - шотландского моряка:

1822 году они основали компанию по доставке грузов между Великобританией, Испанией и Португалией, которая получила название Peninsula Steam Navigation Company и позднее была переименована в P&O (сегодня принадлежит Carnival Corporation Plc). Первые 15 лет паровые суда компании выполняли исключительно торговую функцию.

В 1837 году компания получила контракт от Британского адмиралтейства на доставку почты на Пиренейский полуостров (в Испанию), а в 1840 году - в египетскую Александрию.

В 1844 году компания продала первые билеты на круиз из Лондона по Средиземному морю. Со временем выбор круизов стал шире: появились варианты поездок на Мальту, в Афины, Гибралтар, Александрию и Константинополь.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Какими были первые круизные лайнеры?

Первые в мире круизные лайнеры специально для туристических целей стала строить немецкая компания Hamburg America Line. Она ориентировалась на достаточно обеспеченных людей, но не настолько богатых, чтобы позволить себе собственные яхты для путешествий. Первым по-настоящему роскошным ”плавучим отелем” стало судно ”Виктория Луиза”, которая была спущена на воду в 1900 году. На борту ”Виктории Луизы” было 120 кают первого класса, а также гимнастический зал, библиотека, галерея и бальный зал. Большинство круизов на ”Виктории Луизе” осуществлялись из Нью-Йорка в Карибский бассейн.

Катастрофы лайнеров и падение популярности круизов

Первая четверть XX века, несмотря на бум популярности круизов и строительство роскошных плавучих отелей, оказалась не очень удачной для новой туристической индустрии. И причиной тому стали три катастрофы:

крушение ”Виктории Луизы” у Ямайки в 1906 году;

гибель ”Титаника” в 1912 году;

затопление ”Лузитании” немецкой торпедой в 1915 году.

Кроме того, с началом Первой мировой войны в 1914 году многие круизные суда были переоборудованы для военных нужд. В итоге, к 1920 году круизы утратили популярность.

"Сухой закон" и возрождение круизов

В 1920-1933 годах в США действовал Сухой закон, запрещающий производство и транспортировку алкогольных напитков. Легальным употреблять алкоголь можно было только в круизе: действие Сухого закона распространялось всего на 6 километров от берегов Америки, и таким образом все, кто находился на борту, могли покупать спиртное. Обычно ”алкогольные круизы” длились несколько дней, при этом судно не отходило далеко от берега. По той же причине начали набирать популярность круизы по Атлантике и Карибскому морю. Привлекательность ”алкогольных круизов” в Америке сошла на нет с отменой Сухого закона и началом Великой депрессии.

Круизы Гитлера

В 1930-е годы самым крупным в Европе оператором круизных лайнеров была Национал-социалистическая немецкая рабочая партия - фашистская партия Германии - точнее, туроператор нацистской Германии ”Сила через радость”. Немецкие круизы были доступными для большинства граждан страны: в частности, 5-дневный норвежский круиз обходился примерно в 40% от зарплаты обычного рабочего Германии. Программа пребывания на лайнере включала спортивные игры, музыкальные вечера, а также лекции о путешествиях. На бортах немецких лайнеров 1930-х годов были библиотеки и всевозможные помещения для отдыха и оздоровления.

Круизы Гитлера популяризировались как доступное средство отдыха среднего класса, а также служили цели пропаганды национального и идеологического единства, как среди населения Германии, так и для всего мира.

Нацистская круизная империя прекратила существование с началом Второй мировой войны в 1939 году. Благодаря опыту 1930-х годов, сегодня Германия - один из лидеров глобального круизного сектора.

Первые морские круизы в России

Первый морской круиз в России состоялся в 1930 году: пассажирское судно ”Абхазия”, один из лайнеров Крымско-Кавказской линии (созданной в 1859 году для перевозки пассажиров и грузов по Черному морю) отправился в европейский круиз с целью пропаганды достижений СССР в страдающей от экономического кризиса Европе. ”Абхазия” с рабочими-ударниками на борту, а также многочисленными журналистами для освещения тура, побывала в Германии, Италии и Турции. Через год в европейский круиз с той же целью отправился теплоход ”Украина”. На этот раз рабочие побывали еще и в Великобритании. После этого круизов в СССР не было до середины 1950-х годов - начала хрущевской оттепели.

Круизы сегодня

Развитие индустрии круизов началось в 1960-х годах, благодаря дешевым пассажирским авиаперевозкам. Многие судоходные компании, которые до этого занимались перевозкой пассажиров по морю, на фоне нерентабельности своей дальнейшей деятельности обратились к более нишевой круизной отрасли. В это время появляются такие компании как американские ”Принцесс круиз” и ”Роял Каррибиан, а также Норвежская круизная линия - сегодняшние лидеры рынка.

Первый огромный круизный лайнер ”Роял Каррибиан” был спущен на воду в 1987 году. Лайнер ”Повелитель морей” был рассчитан на три тысячи человек и стал образцом для всех последующих ”плавучих курортов” в мире: на его борту было 5 ресторанов, 9 баров, спа-салон, четыре бассейна и даже казино.

Будущее индустрии круизов

Круизы на лайнерах становятся популярнее с каждым годом, благодаря открытию новых маршрутов, продвижению индустрии, а также росту доходов населения многих стран мира. Акции глобальных лидеров круизного рынка растут, что также указывает на укрепление позиций этого вида туризма. По информации Международной ассоциации круизных линий, в 2024 году в круизы отправятся 36 млн человек - почти на 5 млн больше, чем в прошлом году, а число бронирований сегодня на 25% выше, чем в 2019 году - до пандемии.