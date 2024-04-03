Вестник Кавказа

Грозный обзавелся Домом Африки

Грозный обзавелся Домом Африки
© Фото: пресс-служба “Дома Африки“
Дом Африки открылся в столице Чечни, церемония открытия состоялась сегодня. В ней приняли участие дипломаты из стран Африки. Дом открыт на базе одного из университетов.

Дом Африки распахнул свои двери в Грозном, торжественная церемония открытия прошла сегодня, сообщает пресс-служба международной сети "Дом Африки".

Отмечается, что дом станет площадкой для развития сотрудничества России и стран Африки в Чечне. Его открыли на базе Грозненского технического нефтяного университета.

Участниками церемонии открытия стали дипломаты из стран Черного континента, среди них были и послы Экваториальной Гвинеи и Центрально-Африканской Республики.

Глава Координационного совета сети "Дом Африки", ректор Евразийского международного университета Константин Клименко заявил, что Дом Африки будет частью единой системы центров сотрудничества с государствами.

Он также подчеркнул, что в Доме Африки в Грозном планируется проводить круглые столы, деловые встречи и конференции.

"Деятельность Дома Африки будет способствовать развитию общественной дипломатии, укреплению дружбы народов и развивать экономические отношения с африканскими странами"

- Константин Клименко

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
720 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия завершила поставку пшеницы в страны Африки

Россия завершила поставку пшеницы в страны Африки

Россияне пересядут на авто из Африки

Россияне пересядут на авто из Африки

Турция будет перерабатывать российское зерно в муку для Африки

Турция будет перерабатывать российское зерно в муку для Африки

Россия расширяет связи с Африкой

Россия расширяет связи с Африкой

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы