Грозный обзавелся Домом Африки

Дом Африки открылся в столице Чечни, церемония открытия состоялась сегодня. В ней приняли участие дипломаты из стран Африки. Дом открыт на базе одного из университетов.

Дом Африки распахнул свои двери в Грозном, торжественная церемония открытия прошла сегодня, сообщает пресс-служба международной сети "Дом Африки".

Отмечается, что дом станет площадкой для развития сотрудничества России и стран Африки в Чечне. Его открыли на базе Грозненского технического нефтяного университета.

Участниками церемонии открытия стали дипломаты из стран Черного континента, среди них были и послы Экваториальной Гвинеи и Центрально-Африканской Республики.

Глава Координационного совета сети "Дом Африки", ректор Евразийского международного университета Константин Клименко заявил, что Дом Африки будет частью единой системы центров сотрудничества с государствами.

Он также подчеркнул, что в Доме Африки в Грозном планируется проводить круглые столы, деловые встречи и конференции.

"Деятельность Дома Африки будет способствовать развитию общественной дипломатии, укреплению дружбы народов и развивать экономические отношения с африканскими странами"

- Константин Клименко