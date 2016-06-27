В России вырос спрос на востоковедов и африканистов

Сегодня в списке специальностей, по которым ВАК присваивает ученые степени, нет востоковедения и африканистики. Защитившие диссертации в этой области получают степени по истории, филологии и др., хотя образовательные программы по востоковедению и африканистике существуют. Однако в НИУ ВШЭ уже создан первый в России диссовет по востоковедению и африканистике.

Его возглавил член-корреспондент РАН, заместитель директора Института Африки РАН и руководитель Международного центра антропологии НИУ ВШЭ Дмитрий Бондаренко. В состав диссертационного совета вошли известные российские востоковеды и африканисты Высшей школы экономики и других ведущих организаций.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, выступая в 2023 году на XIX Международном мусульманском форуме, подчеркнул стратегическую необходимость признания востоковедения и африканистики как отдельных научных направлений. Он отметил, что это будет способствовать достижению внешнеполитических целей России. Именно поэтому Высшая школа экономики выступила с инициативой создания диссертационного совета по этим направлениям.

Мы создали первый в России диссертационный совет по востоковедению и африканистике, так как продолжаем настаивать на стратегической важности данной области научного знания для нашей страны. Наша цель — сделать совет значимым элементом развития востоковедения и африканистики как самостоятельных научных дисциплин. Высшая школа экономики считает это решение одним из важных звеньев в укреплении связей со странами Азии и Африки. Уверен, что через наш диссовет пройдет множество профессионалов в области востоковедения, которые будут успешно продвигать российскую науку по всему миру

- Никита Анисимов.

Статус национального исследовательского университета позволяет открыть такой диссовет: с 2018 года в НИУ ВШЭ действуют свои правила присвоения ученых степеней, а система защит в большей степени ориентирована на содержательную оценку научной квалификации. Востоковедные исследования здесь проводятся не одно десятилетие, соответствующая тематика системно представлена и в образовательной деятельности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Приказ о создании диссовета был подписан в марте, в его состав вошли 19 докторов наук, представляющих различные области и специализирующихся на Азии и Африке. Председатель диссовета, член-корреспондент РАН Дмитрий Бондаренко, — известный российский историк-африканист и социальный антрополог, заместитель директора по научной работе Института Африки РАН и директор Международного центра антропологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. В диссовет вошли лучшие ученые, такие как научный руководитель Института востоковедения РАН, академик РАН Виталий Наумкин, и другие специалисты из ведущих центров востоковедения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По оценке Дмитрия Бондаренко, одним из факторов создания диссовета стал рост спроса на востоковедное знание, обусловленный активизацией сотрудничества России со странами Азии и Африки. И Вышка, всегда улавливающая новейшие тренды, не могла остаться в стороне. В то же время необходимость признания востоковедения и африканистики как особой комплексной научной дисциплины, формирование которой началось еще в XVIII веке, назрела давно. Сегодняшняя ситуация лишь помогла понять ее фундаментальную значимость.

Новый диссовет по востоковедению и африканистике не ограничивает защиту диссертаций по этой тематике в других научных советах. Дмитрий Бондаренко поясняет, что многое здесь зависит от акцентов, выбранных соискателем. Если, например, в диссертации по истории Объединенных Арабских Эмиратов речь идет об особенностях исторического процесса, характеризующих эту страну именно как восточную, есть смысл представить ее в диссовет по востоковедению и африканистике.

Вскоре в Вышке будет открыта аспирантская школа по востоковедению и африканистике, и тогда защищаться в диссовет придут ее выпускники.

Задача нашего диссовета — предоставить соискателям, изучающим Азию и Африку, дополнительные возможности и способствовать утверждению понимания восточных и африканских культур как особых явлений. У нас нет намерений с кем-то конкурировать и тем более противопоставлять, например, историю Востока всеобщей истории или социологию Востока — общей социологии. Мы открыты к сотрудничеству с любыми диссоветами и готовы совместно работать на благо российской науки.

— Дмитрий Бондаренко.