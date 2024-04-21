Глава ФИФА поздравил "Карабах"

Джанни Инфантино передал свои поздравления "Карабаху" c третьим подряд чемпионством. По количеству чемпионских титулов агдамская команда сейчас занимает первое место в республике.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил агдамский "Карабах" с очередным чемпионством. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

Свое письмо Инфантино адресовал президенту организации Ровшану Наджафу.

"Уважаемый президент, этим письмом я рад поздравить нового чемпиона Азербайджана "Карабах"! Последовательные усилия клуба и результаты на протяжении всего сезона окупились, и этот важный титул был завоеван"

– президент ФИФА

Он также поздравил команду и каждого члена клуба с этим значимым достижением.

Помимо этого, Инфантино отметил, что с нетерпением ждет встречи с Наджафом в ближайшее время, а также поблагодарил возглавляемую им ассоциацию за постоянную работу и развитие футбола в Азербайджане.

Чемпионский матч

"Карабах" оформил чемпионство в матче 28-го тура чемпионата Азербайджана против "Кяпаза". Игра состоялась 29 марта и завершилась победой агдамской команды со счетом 6:1.

Благодаря этой победе подопечные Гурбана Гурбанова набрали 69 очков и за 8 туров до конца первенства стали недосягаемыми для своих соперников.

Самый титулованный клуб Азербайджана

На сегодняшний день "Карабах" является рекордсменом страны по количеству чемпионских титулов. В истории агдамской команды их уже 11. На втором месте по этому показателю находится "Нефтчи", у которого 9 чемпионств.