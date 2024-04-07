Еще одна футбольная лига может появиться в Азербайджане

На сегодняшний день клубный футбол в Азербайджане состоит из трех лиг. В ближайшее время футбольные власти республики обсудят возможность создания четвертого по силе дивизиона.

В Азербайджане задумались над возможностью создания еще одной футбольной лиги. Об этом пишут местные СМИ.

Данный вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, сообщает Azerisport.com.

В настоящее время в республике три футбольных лиги – Премьер-лига, Первая лига и Вторая Лига. Если Исполком АФФА решит создать еще одну лигу, то это будет четвертый по силе футбольный дивизион в стране. С большой долей вероятности он будет называться Третья Лига.