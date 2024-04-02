Вестник Кавказа

Футбольную лигу Азербайджана могут расширить 

Футбольную лигу Азербайджана могут расширить 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане рассмотрят вопрос с увеличением количества участников в футбольном чемпионате. В настоящее время в нем участвуют 10 команд. 

В Азербайджане могут расширить состав участников национального первенства по футболу. Об этом сообщают местные СМИ. 

В настоящее время в Премьер-лиге выступают 10 команд, однако со следующего сезона их могут увеличить до 12. 

У нового руководства Ассоциации футбольных федераций Азербайджана пока нет четкой позиции по данному вопросу. Эта тема может быть вынесена на повестку предстоящего заседания Исполкома организации, который состоится в начале мая. 

Новый президент АФФА 

В течение последних 15 лет организацию возглавлял Ровнаг Абдуллаев. В минувший вторник его на этом посту сменил президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф. 

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