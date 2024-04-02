Футбольную лигу Азербайджана могут расширить 

В Азербайджане рассмотрят вопрос с увеличением количества участников в футбольном чемпионате. В настоящее время в нем участвуют 10 команд.

В Азербайджане могут расширить состав участников национального первенства по футболу. Об этом сообщают местные СМИ.

В настоящее время в Премьер-лиге выступают 10 команд, однако со следующего сезона их могут увеличить до 12.

У нового руководства Ассоциации футбольных федераций Азербайджана пока нет четкой позиции по данному вопросу. Эта тема может быть вынесена на повестку предстоящего заседания Исполкома организации, который состоится в начале мая.

Новый президент АФФА

В течение последних 15 лет организацию возглавлял Ровнаг Абдуллаев. В минувший вторник его на этом посту сменил президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф.