Президентом АФФА стал глава Госнефтекомпании Азербайджана

Глава компании SOCAR возглавил футбольную федерацию Азербайджана. Последние 15 лет ею руководил Ровнаг Абдуллаев.

Во вторник, 2 апреля, в Баку прошла отчетно-выборная конференция Ассоциации футбольных федераций Азербайджан (АФФА).

На заседании был избран новый глава АФФА. Им стал президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф.

Комментируя свое избрание, он в первую очередь поблагодарил всех за оказанное доверие и анонсировал создание новой футбольной стратегии республики.

"АФФА, федерации, медиа, спонсоры – все мы должны сплотиться, и это необходимо для возвышения азербайджанского футбола. Для начала мы должны определить свои цели. В краткие сроки подготовим новую стратегию. С ней, я верю, мы достигнем своих целей"

– президент АФФА

Он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить развитию детского футбола, в том числе поиску и выявлению талантливых ребят.

"Никого из нас не устраивает, что сборная Азербайджана занимает 113-е место в рейтинге ФИФА. Надеемся, работая со всеми структурами, добьемся своих целей"

– глава организации

Он добавил, что нужно также повысить популярность футбола в стране и привлечь болельщиков на стадионы.

"Хотим видеть ту же посещаемость, которая бывает на еврокубковых матчах. Можем добиться этого, работая вместе с болельщиками, спонсорами, телетрансляторами. Считаем важным повышение качества телетрансляций"

– руководитель АФФА

Напомним, до недавнего времени пост президента АФФА занимал Ровнаг Абдуллаев. В начале этого месяца он объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на эту должность.

Справка

Ровшан Наджаф родился в Баку 9 апреля 1982 года. Окончил факультет международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета. В феврале 2021 года назначен вице-президентом и и.о. президента SOCAR. Летом того же года стал главой компании без приставки и.о. С 30 ноября 2022 года занимал должность председателя наблюдательного совета "Нефтчи".