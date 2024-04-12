В РПЛ объяснили отказ переносить матч в Грозном из-за отравления футболистов 

Руководство РПЛ рассказало, почему встреча в Грозном между "Ахматом" и "Сочи" все-таки состоялась, хотя за несколько часов до ее начала произошло массовое отравление игроков гостевой команды. Победу в матче с минимальным счетом одержал "Ахмат".

Президент Российской Премьер-Лиги рассказал, почему вчерашняя игра перенесенного 21-го тура между грозненским "Ахматом" и "Сочи" не была перенесена.

Александр Алаев подтвердил, что днем 25 апреля от "Сочи" действительно поступили звонок и письмо о том, что их игроки отравились и не могут выйти на поле.

"Было написано официальное обращение, но есть регламент, где четко написано, что перенос и внесение даты проведения матча возможен только при согласовании президента РПЛ и решения президента РФС при одном условии – форс-мажор. Является ли это форс-мажором? Сколько футболистов отравилось? Такой трактовки нет"

– глава РПЛ

Он подчеркнул, что случаи, когда кто-то из футболистов заболевает, бывают часто, но было бы неправильно каждый раз переносить игру, сообщает "Чемпионат.com".

"Еще раз повторюсь, что мне искренне жаль. Я не знаю, что случилось. Желаю, чтобы они как можно скорее выздоровели и продолжили борьбу. Но мое мнение, которое может кому-то не понравиться, – оснований для переноса не было"

– Александр Алаев

Матч "Ахмат" – "Сочи"

В воскресенье, 25 апреля, несколько игроков "Сочи" внезапно почувствовали себя плохо. Со временем их количество увеличилось до 14. Клуб обратился в РФС с просьбой о переносе игры из-за массового отравления футболистов, однако она не была удовлетворена. Победу в матче со счетом 1:0 одержал "Ахмат". Благодаря этому результату грозненская команда поднялась на спасительную 12-ю строчку в турнирной таблице. "Сочи" располагается на последнем, 16-м месте.