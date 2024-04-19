Вестник Кавказа

"Ахмат" обыграл Сочи и поднялся из зоны вылета

футбольный матч “Сочи“ – “Ахмат“
© Фото: официальный сайт футбольного клуба “Ахмат“
Благодаря победе над "Сочи" грозненская команда покинула зону вылета. После 25 туров в активе подопечных Магомеда Адиева 26 очков.

В Грозном только что завершилась встреча перенесенного 21 тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Сочи".

Победу со счетом 1:0 одержали хозяева.

Голом в составе грозненцев отметился на 30-й минуте полузащитник Лечи Садулаев.

Турнирная таблица

Обыграв сочинскую команду, "Ахмат" набрал по итогам 25 туров 26 очков и поднялся на спасительную 12-ю строчку в чемпионате России. Такое же количество очков у "Оренбурга", но он уступает грозненцам по дополнительным показателям. "Оренбург" вместе с "Уралом" находятся сейчас в зоне переходных матчей (13-е и 14-е места). Последние два места, которые по итогам чемпионата отправятся в низшую лигу, на данный момент занимают "Сочи" (19 очков) и "Балтика" (23).

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