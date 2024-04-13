"Сочи" попросил перенести игру с "Ахматом" из-за массового отравления футболистов

РФС не стал переносить матч между "Ахматом" и "Сочи" в Грозном. За несколько часов до начала встречи у 15 игроков сочинской команды было зафиксировано отравление.

Футбольный клуб "Сочи" обращался в Российский футбольный союз с просьбой о переносе сегодняшней игры против "Ахмата" из-за массового отравления игроков. Соответствующую информацию подтвердил главный тренер сочинской команды Роберт Морено.

За несколько часов до начала встречи клуб из Сочи отправил письмо в РФС, однако организация решила не переносить игру.

Перед матчем наставник сочинцев рассказал, что сегодня днем почувствовали себя плохо несколько футболистов, однако затем их количество увеличилось до 14.

"После обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала"

– Роберт Морено

Он подчеркнул, что у всех этих игроков обезвоживание, поэтому они не смогут принять участие в матче.

Когда состоится матч?

Встреча перенесенного 21 тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Сочи" в Грозном началась сегодня в 20:30 по московскому времени. После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев. Гол на счету полузащитника Лечи Садулаева.

Турнирная таблица

На данный момент "Ахмат" с 23 очками занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате России. "Сочи" располагается на последнем месте, набрав 19 очков. В зоне переходных матчей на данный момент находятся "Урал" (24 очка) и "Балтика" (23). Спасительную 12-ю строчку на данный момент занимает "Оренбург".