Визит Эрдогана в США перенесли с 9 мая

Визит президента Турции в США не состоится 9 мая. Поездка переносится на более поздний срок, сообщает турецкий МИД. Стороны продолжат диалог по подготовке встречи двух президентов.

Поездка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон откладывается. Визит Эрдогана в Соединенные Штаты состоится после 9 мая, проинформировал официальный представитель министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели.

"Запланированный на 9 мая визит нашего президента в США перенесен на более поздний срок, удобный для обеих сторон, из-за несовпадения графиков. Диалог на высоком уровне между Турцией и США с целью подготовки визита будет продолжен"

– Онджу Кечели

Ранее сообщалось, что встреча турецкого лидера с президентом Джо Байденом согласовывается, стороны договариваются о программе визита. Впервые о готовящемся визите президента Турции в США стало известно в конце марта, датой встречи сразу называлось 9 мая.