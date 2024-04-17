Поездка Эрдогана в США состоится – СМИ

Турецкие СМИ пишут, что Реджеп Тайип Эрдоган не отменял поездку в Штаты. Ранее сообщалось, что переговоры лидеров Турции и США должна состояться 9 мая.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не планировал отменять свою встречу с Джо Байденом в Штатах, обе стороны ведут диалог о программе визита, пишет издание Hurriet.

Газета сообщила, что глава Турецкой Республики не давал указаний об отмене поездки в Вашингтон. Там же добавили, что подобная информация не поступала и из США.

При этом издание заявило, что визиту президента Турции в США пытается помешать «израильское лобби». Отмечается, что оно активизировалось после поездки в Турцию главы Политбюро ХАМАС.

Напомним, встреча Эрдогана с американским лидером Джо Байденом должна была состояться 9 мая. Однако представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что ему нечего сообщить на этот счет, поскольку в графике президента нет контактов с Эрдоганом.