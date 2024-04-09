Эрдоган рассказал о ситуации с визитом Владимира Путина

Турецкий лидер в очередной раз подтвердил договоренность с президентом России о его визите в Анкару. При этом он подчеркнул, что дата поездки до сих пор не определена.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию с визитом в республику его российского коллеги Владимира Путина.

Турецкий лидер подчеркнул, что дата поездки пока не определена, но они находятся в постоянном контакте.

"Мы часто общаемся с уважаемым господином Путиным по телефону. Дата его визита в Турцию ещё не определена"

– глава турецкого государства

При этом он выразил надежду на то, что данный вопрос прояснится в ближайшее время.

Ранее турецкие СМИ распространили информацию о том, что визит Владимира Путина в Турцию состоится 12 февраля. Позднее сообщалось, что президент России посетит республику после выборов в РФ и Турции.