Турецкие СМИ не исключили встречу Путина и Эрдогана до конца апреля

СМИ Турции сообщили, что визит Владимира Путина может состояться до конца апреля. Ранее о контактах президентов России и Турции сообщал Дмитрий Песков.

До конца апреля несколько визитов на высшем уровне возможны в Турции, в их числе приезд российского лидера Владимира Путина, пишет турецкое издание Yeni Şafak.

Ранее неоднократно говорилось о возможности визита Путина в Турцию, однако в Анкаре данную информацию не подтверждали. В Кремле на этот счет говорили, что контакты лидеров страны готовятся и возможны в обозримой перспективе.

Издание Yeni Şafak заявило, что президенты России и Турции могут обсудить возобновление зерновой сделки, из которой Москва вышла в 2023 году.

Однако газета Türkiye сообщает, что приезд Путина в Турцию состоится в мае. Там же добавили, что точной даты в настоящее время нет, но подготовительные работы ведутся.