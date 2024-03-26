Вестник Кавказа

Турецкие СМИ не исключили встречу Путина и Эрдогана до конца апреля

Турецкие СМИ не исключили встречу Путина и Эрдогана до конца апреля
© Фото: сайт Кремля
СМИ Турции сообщили, что визит Владимира Путина может состояться до конца апреля. Ранее о контактах президентов России и Турции сообщал Дмитрий Песков.

До конца апреля несколько визитов на высшем уровне возможны в Турции, в их числе приезд российского лидера Владимира Путина, пишет турецкое издание Yeni Şafak.

Ранее неоднократно говорилось о возможности визита Путина в Турцию, однако в Анкаре данную информацию не подтверждали. В Кремле на этот счет говорили, что контакты лидеров страны готовятся и возможны в обозримой перспективе.

Издание Yeni Şafak заявило, что президенты России и Турции могут обсудить возобновление зерновой сделки, из которой Москва вышла в 2023 году.
Однако газета Türkiye сообщает, что приезд Путина в Турцию состоится в мае. Там же добавили, что точной даты в настоящее время нет, но подготовительные работы ведутся.

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