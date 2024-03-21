Не в ущерб России - Эрдоган летит в США

Эрдоган будет чувствовать себя увереннее на переговорах с Байденом ввиду электоральных процессов

Отношения США и Турции долгое время оставались напряженными. Стартом осложнений можно считать попытку госпереворота в Турции в 2016 году, а в дальнейшем к нему добавились турецкие операции в Сирии, закупка российских ПВО С-400 и сохранение Реджепа Тайипа Эрдогана у власти. После начала специальной военной операции на Украине у Вашингтона появился еще один повод для недовольства - турецкие компании продолжают сотрудничество с российскими контрагентами, несмотря на американские санкции.

Лед тронулся после саммита НАТО в Вильнюсе прошлого года. В обмен на одобрение Эрдоганом членства Швеции в НАТО американский президент Джо Байден согласился передать Турции истребители F-16. С тех пор на уровне глав МИД две страны постоянно контактируют. Энтони Блинкен обсуждал несколько раз лично и по телефону с Хаканом Фиданом двусторонние вопросы, а также совместные шаги в третьих странах. В частности, Блинкен рассчитывает на содействие Анкары в урегулировании палестино-израильского конфликта. В этом месяце Фидан совершил визит в Вашингтон.

Следующим этапом нормализации должна была стать личная встреча руководителей стран. И вот, как стало известно сегодня, Эрдоган собирается нанести визит Байдену 9 мая. Издание Hurriyet сообщает об этом со ссылкой на итоги встречи советника Эрдогана по внешней политике и вопросам безопасности Акифа Чагатая Кылыча с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В числе многих тем они обсудили и визит турецкого лидера в Штаты. Ввиду отсутствия проволочек и с учетом напряженной предвыборной кампании в графике Байдена "внимание может быть обращено на переговоры Эрдогана и Байдена 9 мая", пишет газета.

Электоральные процессы действительно оказывают влияние как на дату встречи, так и на атмосферу будущих переговоров. 31 мая Эрдогану предстоит пройти не решающий, но важный этап у себя в стране. В Турции в этот день состоятся муниципальные выборы. Так как они последние для Эрдогана, а Стамбул контролирует оппозиция в лице Экрема Имамоглу, для президента Турции крайне важно, чтобы его выдвиженец Мурат Курум одержал победу в борьбе за пост стамбульского мэра. Исход выборов может стать барометром шансов правящей Партии и справедливости и развития на удержание власти после ухода Эрдогана из политики.

Байден уверенно выигрывает праймериз Демократической партии, но у решающего голосования исход не предрешен. По разным опросам, республиканец Дональд Трамп имеет преимущество перед Байденом. Так что на встречу с Эрдоганом действующий американский президент отправится почти как и. о. Ведь в случае победы Трампа все принятые Байденом решения потеряют актуальность и силу, а все блокируемые им проекты могут быть разморожены. Верить обещаниям и словам своего визави у турецкого президента резонов мало.

Один из принципиальных вопросов - поставки истребителей F-16. США так и не передали их Турции, хотя обязаны сделать это в качестве компенсации за выключение Анкары из программы строительства истребителей пятого поколения F-35. Байден долго давал согласие, но одобрил поставку только после "зеленого света" от Анкары на вступление Швеции в НАТО. Из-за противодействия Конгресса вопрос остается открытым.

Другой проблемой являются курдские боевики в Сирии. Хакан Фидан в середине марта заявил, что целью Анкары остается обеспечение полной безопасности границ с Сирией и Ираком. Вашингтон выступает против очередной операции Турции на ее южных рубежах. Но в ситуации ослабленного Байдена и продолжения конфликта в Газе, где у США серьезные проблемы из-за нежелания Израиля прекратить операцию и критики со стороны арабских стран, Белый дом может оказаться не в состоянии остановить Эрдогана.

Гораздо сложнее дела обстоят с финансами и экономикой. Здесь Турция очень сильно зависит от мнения Запада, так как имеет с ним высокий товарооборот и приток инвестиций. Кризис лиры во многом вызван плохими отношениями с ЕС и США. Минфин США уже претворил свои угрозы в реальность и ввел санкции против турецких компаний за сотрудничество с Россией. Поэтому, вероятно, Эрдоган не сможет добиться уступок в Вашингтоне, по крайней мере, пока Байден сидит в Белом доме.

Ряд турецких журналистов, как Ардан Зентюрк, полагают, что в 2022 году Эрдоган начал отказываться от "суверенного подхода", который он обозначил после скандального форума в Давосе. Так могут подумать и российские эксперты, наблюдающие за активными встречами представителей НАТО/ЕС/США и Турции за последний год. Однако на самом деле Турция сохраняет высокий уровень отношений с Россией и не жертвует ими ради Запада, как это, например, происходит с Арменией.

До визита в Вашингтон Эрдоган ожидает с визитом своего российского коллегу Владимира Путина. У них общих тем для сотрудничества гораздо больше, чем с американским руководством. Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах президента и лично передал соболезнования в связи с терактом в Крокус-Сити. Страны договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом.