Эрдоган лично поговорил с Путиным после теракта в "Крокус Сити холле"

Президент Эрдоган созвонился сегодня с президентом Путиным, чтобы лично озвучить соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити холле". Также он призвал к урегулированию кризис и конфликтов на континенте в по возможности короткие сроки.

Как рассказали сегодня в Администрации президента Турции, глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил сегодня президенту России Владимиру Путину, чтобы передать соболезнования близким погибших во время теракта в "Крокус Сити холле".

"Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил господину Путину свою глубокую скорбь и соболезнования в связи с терактом в Москве"

– канцелярия Эрдогана

Пресс-служба Эрдогана добавила, что турецкий президент принципиально осудил злодеяние, целью которого стало мирное население, пожелав россиянам терпения, а раненым во время теракта – скорейшего выздоровления.

Глава Турецкой Республики предложил Владимиру Путину активнее сотрудничать в борьбе с международными террористическими структурами, чего требует общая обстановка в мире. Также он подчеркнул потребность в самые коротки сроки урегулировать существующие кризисы и конфликты на континенте.