Вестник Кавказа

Эрдоган на митинге осудил теракт в России

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге выразил соболезнования в связи с терактов в "Крокус Сити Холле". Он осудил действия боевиков.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил на предвыборном митинге, который прошел в столице республике – Анкаре.

Президент страны выразил соболезнования в связи с гибелью людей при террористическом акте в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Он также от лица турецкого народа осудил "отвратительное нападение" на мирных жителей.

"Террор неприемлем вне зависимости от того, кто его осуществляет. Турецкий народ хорошо знает кровавую личину терроризма и разделяет горе россиян"

- Реджеп Тайип Эрдоган

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