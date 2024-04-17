Шесть дагестанских депутатов наказаны за коррупционные нарушения

Депутаты Народного собрания Дагестана уличены в нарушениях антикоррупционных требований. Они понесли дисциплинарную ответственность, один и вовсе лишился мандата.

Члены заксобрания Дагестана совершили различные нарушения в сфере коррупции, о выявленных нарушениях рассказали в республиканской прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о шести законодателях. У кого-то из них обнаружили иностранные финансовые инструменты. Другие, вопреки законодательству, управляли компаниями. Третьи при подаче деклараций вносили в них ложную информацию или утаивали какие-то факты.

Полагающееся по закону представление прокуратура внесла спикеру органа. Оно было рассмотрено контрольной комиссией. В результате было решено применить различные меры дисциплинарной ответственности.

В надзорном ведомстве уточнили, что один из уличенных в нарушении депутатов сам сдал мандат.