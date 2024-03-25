Бывшего депутата из Карачаево-Черкесии приговорили за убийство брата

Ближайшие семь лет экс=депутат из КЧР проведет за решеткой. Таков приговор суда, который признал бывшего слугу виновным в убийстве брата.

Суд КЧР признал виновным экс-депутата совета Сары-Тюзского поселения в убийстве родного брата. Трагедия произошла в марте прошлого года.

Следствие установило, что он на почве бытового конфликта расправился с ближайшим родственником. Также известно, что брат осужденного в результате полученных травм скончался до приезда врачей.

«Бывший народный избранник получил наказание в виде 7 лет колонии строгого режима по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)»

– СУ СКР по республике

Данная история лишний раз напоминает нам о том, что никто не застрахован от конфликтов и непредсказуемых поворотов судьбы. Важно научиться контролировать свои эмоции, разрешать конфликты мирным путем и не допускать насилия. Только взаимопонимание, терпимость и уважение могут спасти от подобных трагедий.