Вестник Кавказа

Подросток без прав убил гражданина Таджикистана в Махачкале

Подросток без прав убил гражданина Таджикистана в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В пригороде Махачкалы подросток насмерть сбил пешехода. У 16-летнего водителя не было прав. Погибшим оказался выходец из Таджикистана. Собран материал для принятия решения.

Юный водитель автомобиля, у которого не было прав на управление транспортным средством, сбил пешехода в пригороде Махачкалы, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

16-летний подросток на машине «Hyundai» наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Им оказался 24-летний выходец из Таджикистана. Он умер в больнице, не приходя в сознание.

Отмечается, что по данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1465 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске

Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске

В Дагестане с обрыва рухнула &quot;Гранта&quot;, есть жертва

В Дагестане с обрыва рухнула "Гранта", есть жертва

В Северной Осетии автобус с туристами из Подмосковья попал в ДТП

В Северной Осетии автобус с туристами из Подмосковья попал в ДТП

Два жителя Чечни стали жертвами ДТП в Дагестане

Два жителя Чечни стали жертвами ДТП в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы