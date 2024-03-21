Подросток без прав убил гражданина Таджикистана в Махачкале

В пригороде Махачкалы подросток насмерть сбил пешехода. У 16-летнего водителя не было прав. Погибшим оказался выходец из Таджикистана. Собран материал для принятия решения.

Юный водитель автомобиля, у которого не было прав на управление транспортным средством, сбил пешехода в пригороде Махачкалы, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

16-летний подросток на машине «Hyundai» наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Им оказался 24-летний выходец из Таджикистана. Он умер в больнице, не приходя в сознание.

Отмечается, что по данному факту собран материал для принятия процессуального решения.