«Электронный глаз» начал охоту за водителями с телефонами в Дагестане

В Дагестане начали штрафовать водителей с телефонами за рулем. Автомобилистов-нарушителей будут привлекать к денежному штрафу.

Камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движение устроили слежку за автомобилистами, которые во время езды пользуются мобильным телефоном, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана.

Там заявили, что «электронный глаз» приступил к своим новым обязанностям со вчерашнего дня. Там образом, камеры будут фиксировать не только нарушения скоростного режима и отсутствие ремней безопасности, но и пользование телефоном.

Отмечается, что водителей, которые разговаривают по телефону во время движения, будут штрафовать. Сумма составит 1,5 тыс рублей.