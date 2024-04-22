Крупный пожар на Кубани: ночью загорелась свалка

Масштабный пожар тушат кубанские огнеборцы с ночи, сообщает краевой оперштаб. Загорелся полигон ТБО, а перед возгоранием случился сильный выброс метана.

Мусорная свалка горит в Темрюкском районе, рассказали в Оперштабе Краснодарского края.

ЧП случилось на мусорном полигоне, расположенном между Темрюком и Голубицкой. Предварительно установлено, что пожар произошел после крупного выброса газа метан.

Сигнал о ЧП был получен в 2.25. Уже в 4.40 возгорание удалось локализовать. В общей сложности пламя успело охватить 2,5 тыс кв м.

На данный момент на месте событий наблюдается задымление. Огнеборцы уничтожают точки, откуда идет дым: проливают их и засыпают землей.