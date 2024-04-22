Вестник Кавказа

Крупный пожар потушили в торговом комплексе в Невинномысске

Крупный пожар потушили в торговом комплексе в Невинномысске
© Фото: Скриншот из видео МЧС
Масштабный пожар, вызвавший обрушение крыши торгового комплекса, ликвидирован через более чем 13 часов после начала, в Невинномысске. В здании обвалилась кровля.

Горевший со вчерашнего вечера торговый комплекс потушили в Невинномысске, рассказали в МЧС Ставрополья.

В ведомстве уточнили, что точную причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, ТК горел на площади 1000 кв м. Сигнал о нем поступил накануне в десять часов вечера, а полностью огонь потух лишь сегодня днем, примерно в 13.30.

Глава Невинномысска Михаил Миненков уточнял, что чрезвычайное происшествие случилось в ТК "Центральный".

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