Крупный пожар потушили в торговом комплексе в Невинномысске

Масштабный пожар, вызвавший обрушение крыши торгового комплекса, ликвидирован через более чем 13 часов после начала, в Невинномысске. В здании обвалилась кровля.

Горевший со вчерашнего вечера торговый комплекс потушили в Невинномысске, рассказали в МЧС Ставрополья.

В ведомстве уточнили, что точную причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, ТК горел на площади 1000 кв м. Сигнал о нем поступил накануне в десять часов вечера, а полностью огонь потух лишь сегодня днем, примерно в 13.30.

Глава Невинномысска Михаил Миненков уточнял, что чрезвычайное происшествие случилось в ТК "Центральный".