Почти месячная норма осадков накрыла Москву за час

В российской столице продолжает идти сильный дождь, начавшийся сегодня утром. Всего за час в городе выпало более 70% месячной нормы осадков.

Утром 27 апреля Москву накрыл сильный дождь. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства (КГХ).

В сообщении, опубликованном в его Telegram-канале, сказано, что буквально в течение часа в российской столице местами выпало более 70% месячной нормы осадков.

"В период с 10:00 до 11:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше 70% месячной нормы осадков. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком"

– КГХ Москвы

Для пропуска дождевой воды специалисты также открывают водоприемные решетки, но в некоторых случаях приходится прибегать к использованию откачивающей техники.

Ранее сегодня жителей Москвы предупреждали о сильных грозовых дождях, сопровождающихся сильным ветром до 15 метров в секунду. В частности, в центре погоды "Фобос" предсказали, что в субботу в столице прольется 10-12 мм осадков, что составляет около 30% месячной нормы.