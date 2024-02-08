В Крыму подсчитали стоимость пасхального кулича

Власти Крыма подсчитали, во сколько жителям полуострова обойдется набор продуктов для приготовления любимого праздничного блюда, пасхального кулича, при нынешних ценах: в среднем в 700 рублей, дешевле, чем годом ранее.

Крымским властям удалось не только удержать цены на полуострове, но даже добиться их пусть небольшого, но снижения, показало исследование стоимости набора продуктов для приготовления пасхального кулича, сообщает "Вести Крым".

Издание приводит подробный расчет праздничной пасхальной продуктовой корзины: это два килограмма муки, молоко, масло, дрожжи, сахар, яйца и глазурь – если покупать все это в симферопольском супермаркете, получается 670 рублей. В минувшем 2023 году этот же набор стоил 800 рублей, пишет издание.

Такого результата удалось добиться потому, что 13 крымских торговых сетей и свыше 500 несетевых торговых магазинов не поднимали цены на социально значимые товары более 5%, сделали вывод исследователи.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в нынешнем 2024 году православные христиане будут встречать позднюю Пасху, которая придется на 5 мая - светлым Воскресением Христовым заканчивается строгий пасхальный пост и Страстная неделя, непосредственно предшествующая празднику.