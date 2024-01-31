Как приготовить пасху: классические и оригинальные рецепты

Без пасхальных куличей и творожной пасхи сложно представить праздник Воскресения Христова. Пасха-2024 поздняя: приходится она на 5 мая, поэтому еще есть время, чтобы найти подходящий рецепт пасхи, и даже опробовать его заблаговременно. В этом материале собраны самые интересные и простые идеи традиционного пасхального угощения.

Что такое творожная пасха?

Творожная пасха - это одно из трех главных блюд пасхального стола, наряду с крашеными яйцами и куличами. Сказать наверняка, как именно появилась в православной традиции творожная пасха довольно сложно. Существует несколько теорий об этом символе главного праздника в христианстве:

Возможно, пасха пришла в православие из дохристианской Руси. Поскольку у древних славян сыр (так назывался творог до XVIII века) и молоко были важными обрядовыми продуктами, со временем творожная масса стала символом Воскресения Христова. Скорее всего, творожная пасха так называется в честь самого праздника Пасхи.

Еще одна теория происхождения творожной пасхи связана с еврейской Пасхой - Песахом. В ветхозаветной Книге Исход, где описывается исход евреев из Египта, есть такие строки: ”и иду избавить его от руки Египтян, и вывести […] в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед” То есть блюдо из переработанного молока символизирует дарованное Господом процветание, которое наступает после долгих скитаний и испытаний.

Форму пасхи из творога (усеченной пирамиды) связывают с тремя объектами: горой Голгофа, где распяли Христа, Гробом Господнем, куда было перенесено тело Сына Божьего и горой Сион - иерусалимской цитаделью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Творожная пасха - простое блюдо?

Сегодня существует огромное множество рецептов творожной пасхи, и большинство из них довольно простые и понятные. Можно сказать, что творожная пасха - блюдо быстрого приготовления в любой вариации, довольно сытное и сладкое. Разговение после пасхального поста происходит в том числе и пасхой: в ней содержится достаточное количество белка, а также полезные для организма кисломолочные бактерии.

Что нужно для творожной пасхи?

Чтобы приготовить пасху по классическому рецепту, нужны:

творог

яйца

сливочное масло

сметана

сахар

сладкие ингредиенты по вкусу: цукаты, изюм, курага, шоколадная крошка.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В процессе приготовления (на финальном этапе) понадобятся:

марля (побольше)

форма для творожной пасхи (пасочница) или любая емкость с отверстиями на дне

груз, который будет использоваться в качестве пресса.

Как готовить творожную пасху?

Готовить творожную пасху, как и любое пасхальное блюдо (впрочем, как и любое блюдо вообще) нужно без спешки, суеты, только с добрыми намерениями и в хорошем настроении. Сам процесс приготовления максимально простой: практически любой рецепт творожной пасхи предусматривает:

тщательное перемешивание всех ингредиентов (можно вручную, можно миксером);

готовую массу перекладывают в марлю (сложенную в несколько слоев), разложенную в форме;

марлю плотно завязывают или затягивают;

выставление груза (пресса) на творожную пасху нужно, чтобы из массы вытекла излишняя жидкость и она стала более плотной по консистенции.

Под прессом творожную пасху желательно продержать не менее 10 часов (можно поставить на ночь). Хранится творожная пасха не более 3-4 дней, обязательно в холодильнике.

Простые рецепты классической творожной пасхи

Важно отметить, что любая классическая творожная пасха - это пасха сырая, то есть она не требует ни запекания, ни заваривания.

Для приготовления домашней классической творожной пасхи ориентируйтесь на такую пропорцию: на 500 граммов сухого рассыпчатого творога примерно 200-220 граммов сметаны и масла и 100-150 граммов сахара. Масло должно быть комнатной температуры для удобства перемешивания. Творожную пасху по классическому рецепту можно готовить с яйцами, а можно и без них. Если вы готовите пасху с яйцами, на 500 граммов творога берите два желтка или два полных яйца.

Вкусная творожная пасха получится, если к творожной массе добавить изюм, цукаты или курагу в том количестве, в котором вы любите и считаете необходимым.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рецепт пасхи в духовке

Вкусную пасху в духовке можно приготовить по рецепту творожной запеканки. Для того, чтобы придать блюду традиционный вкус, добавьте изюм и цукаты. Помимо обычных ингредиентов для творожной пасхи вам также понадобится манка или желатин.

Необычные творожные пасхи

К необычным творожным пасхам можно отнести пасху ”Три шоколада” и пасху со сгущенкой.

Рецепт пасхи ”Три шоколада” отличается от классического добавлением трех видов шоколада: горького, молочного и белого, каждого из которых нужно взять по 50 граммов.

Сначала нужно вымесить творожную массу, как в классическом рецепте, а затем разложить ее по трем мискам.

Шоколад, тоже в трех разных емкостях, растопить (на водяной бане или в микроволновке), можно добавить немного сливочного масла, а затем каждый из видов шоколада вмешать в одну из частей творога.

В форму для пасхи выложить марлю и в нее по слоям залить три части творога.

Завяжите марлю и поставьте пасху под гнет (пресс).

Творожная пасха со сгущенкой обычно готовится без яиц. В остальном ингредиенты те же, что и в классической пасхе. Сгущенки для такого блюда нужно 200-250 граммов, а сметаны, соответственно, меньше: 100-150 граммов. Для того, чтобы масса лучше перемешалась, можно воспользоваться блендером.

Пасха заварная

Чуть более сложный, чем у сырой пасхи, рецепт пасхи заварной или царской. Для того, чтобы приготовить такую пасху, лучше взять три желтка или два полных яйца. Замешайте творожную массу, а затем проварите (заварите) на медленном огне до появления небольших пузырьков. После этого массу нужно остудить, поставив кастрюлю с будущей пасхой в миску холодной воды. Не забывайте помешивать творожную массу, пока она остужается. Затем все как обычно: в марлю, форму и под гнет.

Проверенный рецепт творожной пасхи от автора статьи

Проверенный неоднократно автором статьи рецепт (доставшийся от бабушки) максимально прост, но пасха по нему получается вкуснейшая.

Возьмите 500 граммов творога, если никаких ограничений по здоровью нет, то лучше пожирнее;

250-300 граммов сметаны 20-процентной жирности;

два яйца (и желтки, и белки);

по 100-150 граммов цукатов и изюма

примерно 100 граммов сахара.

Чтобы творожная пасха получилась еще более ароматной, можно добавить 5-10 граммов ванильного сахара. Все ингредиенты (сначала без цукатов и изюма) нужно выложить в миску и тщательно перемешать. Масса может получиться достаточно жидкой, но не пугайтесь: вся лишняя влага уйдет, после того, как пасха по-домашнему постоит под гнетом. В вымешанную массу добавьте цукаты и изюм, и еще раз перемешайте. Затем будущую пасху нужно переложить в форму, выложенную марлей.

Чтобы творожная пасха ”схватилась” достаточно оставить ее под гнетом на ночь, желательно в прохладном месте.

Глазурь для пасхи

Утром готовую пасху можно полить глазурью, которую очень просто сделать. На глазурь для пасхи нужны:

1 белок

150-200 граммов сахарной пудры.

Сначала нужно взбить венчиком белок, добавить пару капель лимонного сока, а затем - как минимум 150 граммов сахарной пудры и взбивать, пока смесь не станет достаточно густой и тягучей. Чтобы ускорить процесс, можно взбивать глазурь миксером. Если хотите цветную глазурь - добавьте капельку пищевого красителя.

Получившейся глазурью полейте пасху и дайте ей немного постоять: глазурь схватится достаточно быстро.

Такую простую пасху можно приготовить даже в субботу вечером, накануне Воскресения Христова, а утром отнести в церковь, чтобы освятить.

Готовьте с любовью и у вас точно получится вкусное пасхальное угощение!