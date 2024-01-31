Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Как приготовить пасху: классические и оригинальные рецепты

Екатерина Винник
Освящение куличей на пасху
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“, соцсети
Без пасхальных куличей и творожной пасхи сложно представить праздник Воскресения Христова. Пасха-2024 поздняя: приходится она на 5 мая, поэтому еще есть время, чтобы найти подходящий рецепт пасхи, и даже опробовать его заблаговременно. В этом материале собраны самые интересные и простые идеи традиционного пасхального угощения.

Что такое творожная пасха?

Творожная пасха - это одно из трех главных блюд пасхального стола, наряду с крашеными яйцами и куличами. Сказать наверняка, как именно появилась в православной традиции творожная пасха довольно сложно. Существует несколько теорий об этом символе главного праздника в христианстве: 

  • Возможно, пасха пришла в православие из дохристианской Руси. Поскольку у древних славян сыр (так назывался творог до XVIII века) и молоко были важными обрядовыми продуктами, со временем творожная масса стала символом Воскресения Христова. Скорее всего, творожная пасха так называется в честь самого праздника Пасхи. 
  • Еще одна теория происхождения творожной пасхи связана с еврейской Пасхой - Песахом. В ветхозаветной Книге Исход, где описывается исход евреев из Египта, есть такие строки: ”и иду избавить его от руки Египтян, и вывести […] в землю хорошую  и пространную, где течет молоко и мед” То есть блюдо из переработанного молока символизирует дарованное Господом процветание, которое наступает после долгих скитаний и испытаний. 
  • Форму пасхи из творога (усеченной пирамиды) связывают с тремя объектами: горой Голгофа, где распяли Христа, Гробом Господнем, куда было перенесено тело Сына Божьего и горой Сион - иерусалимской цитаделью. 
Освящение куличей на пасху
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Творожная пасха - простое блюдо?

Сегодня существует огромное множество рецептов творожной пасхи, и большинство из них довольно простые и понятные. Можно сказать, что творожная пасха - блюдо быстрого приготовления в любой вариации, довольно сытное и сладкое. Разговение после пасхального поста происходит в том числе и пасхой: в ней содержится достаточное количество белка, а также полезные для организма кисломолочные бактерии.  

Что нужно для творожной пасхи?

Чтобы приготовить пасху по классическому рецепту, нужны: 

  • творог 
  • яйца 
  • сливочное масло 
  • сметана 
  • сахар 
  • сладкие ингредиенты по вкусу: цукаты, изюм, курага, шоколадная крошка.
Изюм
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В процессе приготовления (на финальном этапе) понадобятся: 

  • марля (побольше)
  • форма для творожной пасхи (пасочница) или любая емкость с отверстиями на дне
  • груз, который будет использоваться в качестве пресса. 

Как готовить творожную пасху?

Готовить творожную пасху, как и любое пасхальное блюдо (впрочем, как и любое блюдо вообще) нужно без спешки, суеты, только с добрыми намерениями и в хорошем настроении. Сам процесс приготовления максимально простой: практически любой рецепт творожной пасхи предусматривает: 

  • тщательное перемешивание всех ингредиентов (можно вручную, можно миксером); 
  • готовую массу перекладывают в марлю (сложенную в несколько слоев), разложенную в форме; 
  • марлю плотно завязывают или затягивают;
  • выставление груза (пресса) на творожную пасху нужно, чтобы из массы вытекла излишняя жидкость и она стала более плотной по консистенции.

Под прессом творожную пасху желательно продержать не менее 10 часов (можно поставить на ночь). Хранится творожная пасха не более 3-4 дней, обязательно в холодильнике. 

Простые рецепты классической творожной пасхи 

Важно отметить, что любая классическая творожная пасха - это пасха сырая, то есть она не требует ни запекания, ни заваривания. 

Для приготовления домашней классической творожной пасхи ориентируйтесь на такую пропорцию: на 500 граммов сухого рассыпчатого творога примерно 200-220 граммов сметаны и масла и 100-150 граммов сахара. Масло должно быть комнатной температуры для удобства перемешивания. Творожную пасху по классическому рецепту можно готовить с яйцами, а можно и без них. Если вы готовите пасху с яйцами, на 500 граммов творога берите два желтка или два полных яйца. 

Вкусная творожная пасха получится, если к творожной массе добавить изюм, цукаты или курагу в том количестве, в котором вы любите и считаете необходимым. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рецепт пасхи в духовке

Вкусную пасху в духовке можно приготовить по рецепту творожной запеканки. Для того, чтобы придать блюду традиционный вкус, добавьте изюм и цукаты. Помимо обычных ингредиентов для творожной пасхи вам также понадобится манка или желатин. 

Необычные творожные пасхи 

К необычным творожным пасхам можно отнести пасху ”Три шоколада” и пасху со сгущенкой. 

Рецепт пасхи ”Три шоколада” отличается от классического добавлением трех видов шоколада: горького, молочного и белого, каждого из которых нужно взять по 50 граммов. 

  • Сначала нужно вымесить творожную массу, как в классическом рецепте, а затем разложить ее по трем мискам. 
  • Шоколад, тоже в трех разных емкостях, растопить (на водяной бане или в микроволновке), можно добавить немного сливочного масла, а затем каждый из видов шоколада вмешать в одну из частей творога. 
  • В форму для пасхи выложить марлю и в нее по слоям залить три части творога. 
  • Завяжите марлю и поставьте пасху под гнет (пресс).  

Творожная пасха со сгущенкой обычно готовится без яиц. В остальном ингредиенты те же, что и в классической пасхе. Сгущенки для такого блюда нужно 200-250 граммов, а сметаны, соответственно, меньше: 100-150 граммов. Для того, чтобы масса лучше перемешалась, можно воспользоваться блендером. 

Пасха заварная

Чуть более сложный, чем у сырой пасхи, рецепт пасхи заварной или царской. Для того, чтобы приготовить такую пасху, лучше взять три желтка или два полных яйца. Замешайте творожную массу, а затем проварите (заварите) на медленном огне до появления небольших пузырьков. После этого массу нужно остудить, поставив кастрюлю с будущей пасхой в миску холодной воды. Не забывайте помешивать творожную массу, пока она остужается. Затем все как обычно: в марлю, форму и под гнет. 

 

Проверенный рецепт творожной пасхи от автора статьи

Проверенный неоднократно автором статьи рецепт (доставшийся от бабушки) максимально прост, но пасха по нему получается вкуснейшая. 

  • Возьмите 500 граммов творога, если никаких ограничений по здоровью нет, то лучше пожирнее; 
  • 250-300 граммов сметаны 20-процентной жирности;
  • два яйца (и желтки, и белки);
  • по 100-150 граммов цукатов и изюма 
  • примерно 100 граммов сахара. 

Чтобы творожная пасха получилась еще более ароматной, можно добавить 5-10 граммов ванильного сахара. Все ингредиенты (сначала без цукатов и изюма) нужно выложить в миску и тщательно перемешать. Масса может получиться достаточно жидкой, но не пугайтесь: вся лишняя влага уйдет, после того, как пасха по-домашнему постоит под гнетом. В вымешанную массу добавьте цукаты и изюм, и еще раз перемешайте. Затем будущую пасху нужно переложить в форму, выложенную марлей. 

Чтобы творожная пасха ”схватилась” достаточно оставить ее под гнетом на ночь, желательно в прохладном месте. 

Глазурь для пасхи

Утром готовую пасху можно полить глазурью, которую очень просто сделать. На глазурь для пасхи нужны: 

  • 1 белок 
  • 150-200 граммов сахарной пудры. 

Сначала нужно взбить венчиком белок, добавить пару капель лимонного сока, а затем - как минимум 150 граммов сахарной пудры и взбивать, пока смесь не станет достаточно густой и тягучей. Чтобы ускорить процесс, можно взбивать глазурь миксером. Если хотите цветную глазурь - добавьте капельку пищевого красителя. 

Получившейся глазурью полейте пасху и дайте ей немного постоять: глазурь схватится достаточно быстро. 

Такую простую пасху можно приготовить даже в субботу вечером, накануне Воскресения Христова, а утром отнести в церковь, чтобы освятить. 

Готовьте с любовью и у вас точно получится вкусное пасхальное угощение!

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2075 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы