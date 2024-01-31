Как приготовить пасху: классические и оригинальные рецепты

Что такое творожная пасха?
Творожная пасха - это одно из трех главных блюд пасхального стола, наряду с крашеными яйцами и куличами. Сказать наверняка, как именно появилась в православной традиции творожная пасха довольно сложно. Существует несколько теорий об этом символе главного праздника в христианстве:
- Возможно, пасха пришла в православие из дохристианской Руси. Поскольку у древних славян сыр (так назывался творог до XVIII века) и молоко были важными обрядовыми продуктами, со временем творожная масса стала символом Воскресения Христова. Скорее всего, творожная пасха так называется в честь самого праздника Пасхи.
- Еще одна теория происхождения творожной пасхи связана с еврейской Пасхой - Песахом. В ветхозаветной Книге Исход, где описывается исход евреев из Египта, есть такие строки: ”и иду избавить его от руки Египтян, и вывести […] в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед” То есть блюдо из переработанного молока символизирует дарованное Господом процветание, которое наступает после долгих скитаний и испытаний.
- Форму пасхи из творога (усеченной пирамиды) связывают с тремя объектами: горой Голгофа, где распяли Христа, Гробом Господнем, куда было перенесено тело Сына Божьего и горой Сион - иерусалимской цитаделью.
Творожная пасха - простое блюдо?
Сегодня существует огромное множество рецептов творожной пасхи, и большинство из них довольно простые и понятные. Можно сказать, что творожная пасха - блюдо быстрого приготовления в любой вариации, довольно сытное и сладкое. Разговение после пасхального поста происходит в том числе и пасхой: в ней содержится достаточное количество белка, а также полезные для организма кисломолочные бактерии.
Что нужно для творожной пасхи?
Чтобы приготовить пасху по классическому рецепту, нужны:
- творог
- яйца
- сливочное масло
- сметана
- сахар
- сладкие ингредиенты по вкусу: цукаты, изюм, курага, шоколадная крошка.
В процессе приготовления (на финальном этапе) понадобятся:
- марля (побольше)
- форма для творожной пасхи (пасочница) или любая емкость с отверстиями на дне
- груз, который будет использоваться в качестве пресса.
Как готовить творожную пасху?
Готовить творожную пасху, как и любое пасхальное блюдо (впрочем, как и любое блюдо вообще) нужно без спешки, суеты, только с добрыми намерениями и в хорошем настроении. Сам процесс приготовления максимально простой: практически любой рецепт творожной пасхи предусматривает:
- тщательное перемешивание всех ингредиентов (можно вручную, можно миксером);
- готовую массу перекладывают в марлю (сложенную в несколько слоев), разложенную в форме;
- марлю плотно завязывают или затягивают;
- выставление груза (пресса) на творожную пасху нужно, чтобы из массы вытекла излишняя жидкость и она стала более плотной по консистенции.
Под прессом творожную пасху желательно продержать не менее 10 часов (можно поставить на ночь). Хранится творожная пасха не более 3-4 дней, обязательно в холодильнике.
Простые рецепты классической творожной пасхи
Важно отметить, что любая классическая творожная пасха - это пасха сырая, то есть она не требует ни запекания, ни заваривания.
Для приготовления домашней классической творожной пасхи ориентируйтесь на такую пропорцию: на 500 граммов сухого рассыпчатого творога примерно 200-220 граммов сметаны и масла и 100-150 граммов сахара. Масло должно быть комнатной температуры для удобства перемешивания. Творожную пасху по классическому рецепту можно готовить с яйцами, а можно и без них. Если вы готовите пасху с яйцами, на 500 граммов творога берите два желтка или два полных яйца.
Вкусная творожная пасха получится, если к творожной массе добавить изюм, цукаты или курагу в том количестве, в котором вы любите и считаете необходимым.
Рецепт пасхи в духовке
Вкусную пасху в духовке можно приготовить по рецепту творожной запеканки. Для того, чтобы придать блюду традиционный вкус, добавьте изюм и цукаты. Помимо обычных ингредиентов для творожной пасхи вам также понадобится манка или желатин.
Необычные творожные пасхи
К необычным творожным пасхам можно отнести пасху ”Три шоколада” и пасху со сгущенкой.
Рецепт пасхи ”Три шоколада” отличается от классического добавлением трех видов шоколада: горького, молочного и белого, каждого из которых нужно взять по 50 граммов.
- Сначала нужно вымесить творожную массу, как в классическом рецепте, а затем разложить ее по трем мискам.
- Шоколад, тоже в трех разных емкостях, растопить (на водяной бане или в микроволновке), можно добавить немного сливочного масла, а затем каждый из видов шоколада вмешать в одну из частей творога.
- В форму для пасхи выложить марлю и в нее по слоям залить три части творога.
- Завяжите марлю и поставьте пасху под гнет (пресс).
Творожная пасха со сгущенкой обычно готовится без яиц. В остальном ингредиенты те же, что и в классической пасхе. Сгущенки для такого блюда нужно 200-250 граммов, а сметаны, соответственно, меньше: 100-150 граммов. Для того, чтобы масса лучше перемешалась, можно воспользоваться блендером.
Пасха заварная
Чуть более сложный, чем у сырой пасхи, рецепт пасхи заварной или царской. Для того, чтобы приготовить такую пасху, лучше взять три желтка или два полных яйца. Замешайте творожную массу, а затем проварите (заварите) на медленном огне до появления небольших пузырьков. После этого массу нужно остудить, поставив кастрюлю с будущей пасхой в миску холодной воды. Не забывайте помешивать творожную массу, пока она остужается. Затем все как обычно: в марлю, форму и под гнет.
Проверенный рецепт творожной пасхи от автора статьи
Проверенный неоднократно автором статьи рецепт (доставшийся от бабушки) максимально прост, но пасха по нему получается вкуснейшая.
- Возьмите 500 граммов творога, если никаких ограничений по здоровью нет, то лучше пожирнее;
- 250-300 граммов сметаны 20-процентной жирности;
- два яйца (и желтки, и белки);
- по 100-150 граммов цукатов и изюма
- примерно 100 граммов сахара.
Чтобы творожная пасха получилась еще более ароматной, можно добавить 5-10 граммов ванильного сахара. Все ингредиенты (сначала без цукатов и изюма) нужно выложить в миску и тщательно перемешать. Масса может получиться достаточно жидкой, но не пугайтесь: вся лишняя влага уйдет, после того, как пасха по-домашнему постоит под гнетом. В вымешанную массу добавьте цукаты и изюм, и еще раз перемешайте. Затем будущую пасху нужно переложить в форму, выложенную марлей.
Чтобы творожная пасха ”схватилась” достаточно оставить ее под гнетом на ночь, желательно в прохладном месте.
Глазурь для пасхи
Утром готовую пасху можно полить глазурью, которую очень просто сделать. На глазурь для пасхи нужны:
- 1 белок
- 150-200 граммов сахарной пудры.
Сначала нужно взбить венчиком белок, добавить пару капель лимонного сока, а затем - как минимум 150 граммов сахарной пудры и взбивать, пока смесь не станет достаточно густой и тягучей. Чтобы ускорить процесс, можно взбивать глазурь миксером. Если хотите цветную глазурь - добавьте капельку пищевого красителя.
Получившейся глазурью полейте пасху и дайте ей немного постоять: глазурь схватится достаточно быстро.
Такую простую пасху можно приготовить даже в субботу вечером, накануне Воскресения Христова, а утром отнести в церковь, чтобы освятить.
Готовьте с любовью и у вас точно получится вкусное пасхальное угощение!