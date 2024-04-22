Вестник Кавказа

Махачев даст бой Царукяну

Махачев даст бой Царукяну
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский боец Ислам Махачев, сразившись с американцем Дастином Порье, затем проведет бой с Арманом Царукяном. Бой с Порье пройдет с 1 на 2 июня.

Ислам Махачев, чемпион UFC в легком весе, готовится к следующему захватывающему поединку против своего соотечественника Армана Царукяна. Этот бой обещает стать настоящим испытанием для обоих спортсменов и заинтриговал многих болельщиков.

«Ислам защитится в поединке против Порье, а потом у нас будет бой с Арманом. Мы должны признать, он заслужил этот бой, выбрался на первую строчку рейтинга и победил всех соперников»

– менеджер Махачева Ризван Магомедов.

Ислам Махачев – один из самых ярких и талантливых бойцов UFC в настоящее время. Он обладает внушительным опытом и техничностью. Его стиль боя сочетает в себе высокую скорость, мощные удары и отличное владение партером.  Арман Царукян, в свою очередь, является молодым и перспективным бойцом, который стремится к вершинам в мире смешанных единоборств. Он обладает отличной физической подготовкой, выносливостью.

Ключевые моменты поединка

По словам спортивных журналистов, бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном обещает быть захватывающим и напряженным. Оба бойца стремятся к победе и готовы пойти на все, чтобы доказать свое превосходство.

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