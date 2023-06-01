Тайсон, Рибери, Махачев: самые известные спортсмены, которые исповедуют ислам

Спорт объединяет людей со всего мира. Среди известных боксеров, борцов или футболистов, добившихся больших успехов, немало мусульман. Какие известные спортсмены исповедуют ислам?

Спорт – посол мира. Его цель заключается в укреплении мира и дружбы между народами и религиями. Среди спортсменов немало приверженцев ислама. Болельщики и поклонники полюбили их не только за выступления, но и за доброту и приверженность религии.

Майк Тайсон

«Железный Майк», завоевавший за свою профессиональную карьеру немало титулов и трофеев, а также переживший задержания, тюремные сроки и трагедии в семье, пришел к исламу в 1992 году. Его мусульманское имя – Малик Абдул Азиз.

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Тайсон нечасто рассказывал в интервью о своей религиозной принадлежности. Однако он не раз говорил, что соблюдает исламские обряды и посещает мечеть.

«Когда я умру, я умру мусульманином. Это то, кто я есть как человек. Бог защищает меня, приходит ко мне во всех аспектах, которые возможны. Он позволяет мне любить, иметь сострадание. С моей стороны отрицать Бога было бы глупостью»

– Майк Тайсон

При этом Майк относит себя к числу ленивых мусульман, которые постоянно откладывают религиозные обязанности из-за дел.

Кроме того, у Тайсона есть татуировки – на теле портреты Мао Цзэдуна и Че Гевары, на лице – татуировка маори. В исламе татуировки недопустимы и считаются харамом.

Однако, несмотря на то, что Тайсон не всегда соблюдает исламские традиции, спортсмен совершил хадж. Он также заявляет, что ислам занимает огромное место в его жизни.

Ислам Махачев

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев – чемпион мира UFC в легком весе, который не знает поражений на протяжении нескольких лет. Не только труд и упорство помогают достигать Махачеву новых успехов, но и вера.

В одном из интервью спортсмен заявил, что после того, как родители назвали его Исламом, в его родном доме стало еще больше приверженности религии.

© Фото: соцсети Махачева

С исламом в том числе связано и то, что Махачев – переученный левша. Родители с детства приручали его все делать правой рукой: есть, писать и многое другое. Как говорит сам Ислам, согласно его религии, есть нужно обязательно правой рукой.

Спортсмен неоднократно публикует в соцсетях посты на религиозную тематику. Он убежден, что ни один враг не сможет одолеть верующего человека, которому помогает Всевышний.

Карим Абдул Джаббар

Прославленный американский баскетболист Фердинанд Льюис Алсиндор-младший (Карим Абдул-Джаббар) родился в католической семье. С детства будущую звезду NBA растили согласно догматам этой веры. Но спустя годы Фердинанд стал мусульманином.

© Фото: Los Angeles Times, Creative Commons Attribution 4.0

Свои религиозные знания баскетболист усовершенствовал за счет изучения Корана, основ арабского языка, поездок в Ливию и Саудовскую Аравию. Карим относит себя к суннитам и полностью уверен, что Мухаммед – посланник Аллаха, а Коран – конечное откровение.

Игроки сборной Франции по футболу

В сборной Франции играло и играет множество выходцев из бывших французских колоний, некоторые из которых исповедуют ислам. Сегодня костяк сборной составляют Нголо Канте, Поль Погба, Усман Дембеле и многие другие приверженцы этой религии. А 20 лет назад во французской команде блистали такие мусульмане, как:

Николя Анелька;

Тьерри Анри;

Франк Рибери;

Эрик Абидаль.

Николя Анелька принял ислам в 2004 году после разговора с друзьями. Он взял себе имя Абдул-Салам Билал. Николя говорил, что принял ислам, так как понял, что «это его».

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«Вера успокаивает меня и делает меня более стойким к испытаниям на поле и за его пределами. Особенно она помогает в трудные жизненные периоды… Жизнь полна взлетов и падений, нельзя все время быть счастливым. Религия помогает мне всегда твердо стоять на ногах и осознавать, кто я и где нахожусь в этой жизни»

– Николя Анелька

Тьерри Анри стал мусульманином в 2006 году. Он отметил, что принял ислам с подачи партнеров по сборной – Абидаля и Рибери. По его словам, ислам стал для него главнее всего. После смены религии Анри стал праздновать некоторые забитые голы совершением поклона на поле.

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«Все, что связано с этим миром, в исламе четко обозначено. Если человек начнет чем-то интересоваться, то он узнает, что все это создано Аллахом. Собственно говоря, связанные с этим разъяснения приводятся и в Коране»

– Тьерри Анри

Франк Рибери в 2006 году принял ислам и взял имя Билал. Футболист в интервью признавался, что принял ислам из-за любви. Он полюбил девушку из Алжира, но на более серьезные отношения с ней не мог рассчитывать из-за религии. Франк сменил веру, о чем не пожалел.

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Рибери не пьет алкоголь. Будучи игроком мюнхенской «Баварии», он всегда отказывался от фотосессий, в которых приходилось рекламировать запретное. Так, вместо кружки пива Франк всегда показывал жест «класс». Кроме того, он долгое время не общался со своим коллегой Жеромом Боатенгом за то, что тот облил Рибери пивом.

Эрик Абидаль стал мусульманином в 2003 году. Будучи игроком «Барселоны», футболист соблюдал все посты и правила ислама. Поэтому в клубе для него разработали специальный рацион питания.

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Эрик неоднократно говорил, что ислам вдохновляет его на игру в футбол и заставляет не жалеть сил ни на что. Вера также помогла ему преодолеть рак, который у него обнаружили в 2011 году, а также перенести трансплантацию печени в 2013 году.

Абдулрашид Садулаев

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, помимо повышения имиджа Дагестана на спортивной арене, активно занимается общественной и религиозной деятельностью.

Садулаев удостаивался высшей награды мусульман России – ордена «Аль-Фахр», которую не так часто присуждают спортсменам.

© Фото: сайт Федерации спортивной борьбы РФ

После победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Абдулрашид сказал в интервью журналистам, что всего добился благодаря вере.

Можно ли заниматься спортом в исламе?

Ислам разрешает все, что укрепляет здоровье верующего, и запрещает все вредное. Приносящие пользу действия дозволены религией.

Однако следует понимать, что спорт никак не должен нарушать обязанности последователя ислама. Если религия может отвлекать человека от спорта, то спорт не должен отвлекать мусульманина от веры.