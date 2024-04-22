"Сакстат" опубликовал новые данные по населению Грузии

Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные по жителям страны на 1 января 2024 года: по ее сведениям, средний возраст населения численностью почти в 3,7 миллиона человек – 38 лет, а женщин больше, чем мужчин.

По данным на 1 января текущего 2024 года население Грузии вместе с мигрантами составляет 3 694 600 человек, большая его часть - 1 258 500 тысяч человек – живут в Тбилиси, сообщает Национальная служба статистики страны "Сакстат".

Несмотря на относительную молодость (средний возраст – 38 лет), общая численность населения по сравнению с минувшим 2023 годом упала на 1,1 %, передает Sputnik Грузия.

Большинство – 61% - составляет городское население, хотя в регионе Имерети число городского и число сельского населения практически равны, а в остальных регионах число сельских жителей намного больше, чем городских.

Живут в Грузии долго – в среднем 75 лет, хотя для мужчин этот срок почти на 10 лет короче, чем для женщин - 70,6 лет против 79,4 лет соответственно. Да и женщин в стране заметно больше, чем мужчин – на 100 представительниц слабого пола приходится 92 представителя сильного, хотя в возрасте до 40 лет мужчин все же больше.

Работает в Грузии 64,3% населения, а число детей (19,5%) превышает число пенсионеров старше 65 лет (16,2%), говорится в материалах "Сакстата".