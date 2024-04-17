В Грузии исполнилось 100 лет старейшему госслужащему страны. Поздравить юбиляра приехал глава правительства.

В Грузии отмечает 100-летний юбилей старейший госслужащий страны Реваз Капанадзе. Об этом сказано в сообщении правительства республики.

В связи с такой знаковой датой изменника прямо на работе посетил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Он поблагодарил юбиляра за столь длительную работу на госслужбе и пожелал ему здоровья.

Реваз Капанадзе стал работником Национального бюро судебной экспертизы 76 лет назад. С тех пор он занимает должность эксперта отдела гистологической экспертизы департамента медэкспертизы.

Долгие годы Капаадзе также работал в педагогической и научно-исследовательской сфере. Научный руководитель более 10 докторских и 15 кандидатских диссертаций.