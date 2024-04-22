Движение на трассе Джубга-Сочи восстановлено

Автомобильное сообщение на дороге Джубга-Сочи было восстановлено спустя полчаса полного перекрытия.
Автомобили вновь смогли двигаться по автомагистрали от Джубгы до Сочи. Информацию об этом предоставила пресс-служба УВД города.
Сообщается, что движение было остановлено в районе Мамедовой щели.
Как сообщают спецслужбы, автомобильное сообщение было ограничено из-за грузового автомобиля, который застрял на повороте вместе с прицепом.
По данным УВД, большегруз не смог вписаться в поворот.
Трасса между Джубгой и Сочи была полностью перекрыта на полчаса.