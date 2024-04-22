Вестник Кавказа

Движение на трассе Джубга-Сочи восстановлено

Движение на трассе Джубга-Сочи восстановлено
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автомобильное сообщение на дороге Джубга-Сочи было восстановлено спустя полчаса полного перекрытия.

Автомобили вновь смогли двигаться по автомагистрали от Джубгы до Сочи. Информацию об этом предоставила пресс-служба УВД города.

Сообщается, что движение было остановлено в районе Мамедовой щели.

Как сообщают спецслужбы, автомобильное сообщение было ограничено из-за грузового автомобиля, который застрял на повороте вместе с прицепом.

По данным УВД, большегруз не смог вписаться в поворот.

Трасса между Джубгой и Сочи была полностью перекрыта на полчаса.

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