Вестник Кавказа

Ташкент и Махачкалу соединит прямой рейс Uzbekistan Airways

Ташкент и Махачкалу соединит прямой рейс Uzbekistan Airways
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Планируется, что 9 мая вылетит первый рейс по маршруту Ташкент – Махачкала – Ташкент. Вылеты будут осуществляться по четвергам.

Авиакомпания Uzbekistan Airways радует пассажиров новыми регулярными рейсами между Махачкалой и Ташкентом, открывая удобные возможности для путешествий и деловых поездок. Первый рейс запланирован на 9 мая, и эта новость уже вызывает интерес у многих.

Удобный график и частота рейсов

По четвергам каждую неделю пассажиры смогут воспользоваться новым маршрутом. Вылет из Ташкента запланирован на 19:40 по местному времени, а прилет в Махачкалу - на 20:50 по московскому времени. Обратный рейс предусматривает вылет из Махачкалы в 22:00 и прибытие в Ташкент в 02:45 по местному времени, обеспечивая удобство и комфорт для пассажиров.

«Рады сообщить о запуске новых регулярных рейсов по маршруту Ташкент – Махачкала – Ташкент. Сердце Дагестана на побережье Каспийского моря готово встречать вас уже с 9 мая»

– пресс-служба авиаперевозчика.

Отметим, открытие прямых рейсов из Ташкента в Махачкалу обязательно порадует путешественников, так как это сократит время в пути и сделает поездку более комфортной.

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