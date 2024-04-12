Вестник Кавказа

Дубай ввел ограничение на прием авиарейсов

Вид из самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Дубайский аэропорт пока полностью не восстановил работу после рекордных осадков во вторник. До полудня воскресенья ограничено число рейсов, которые могут быть приняты в Дубае.

В Международном аэропорту Дубая на двое суток введено ограничение на прием рейсов.

«Из-за продолжающихся перебоев и для обеспечения эффективности восстановления аэропорт Дубая временно ограничивает количество прибывающих рейсов с 12:00 19 апреля на 48 часов. Рейсы на вылет продолжат выполняться»

– аэропорт

На данный момент многие авиарейсы вылетают с задержками и измененным расписанием, в ожидании вылета в Дубае остаются сотни туристов. На прием рейсов авиагавань работает ограниченно. В связи с этим, «Аэрофлот» отменил рейсы SU524/525 на 20 апреля - планируется перебронировать пассажиров на аналогичные рейсы на самолеты большей вместимости.

Туристы, которые должны были в эти дни вылететь в Дубай рейсами Flydubai, получают сообщения о переносе сроков отдыха и возможности отказаться от поездки с полным возвратом средств.

Согласно прогнозам турбизнеса, транспортная ситуация в Дубае нормализуется примерно через четыре дня - в начале или середине следующей недели.

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