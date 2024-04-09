Сильный дождь в Дубае затопил метро

Мощные осадки обрушились на Дубай во вторник. Непогода началась ночью и может продлиться еще сутки. Дороги превратились в реки, затоплена станция метро, отложены авиарейсы.

Во вторник в Дубае сильные осадки привели к проблемам с транспортом, множество дорог оказалось под водой.

В ночь на 16 апреля в ОАЭ началась непогода, которая продолжается до сих пор. В Дубае сегодня наблюдается дождь с грозой, град, гром и молнии, шквалистый ветер. Жителей предупредили о ненастье заранее, школьники переведены на дистанционное обучение, сотрудники некоторых учреждений работают удаленно.

Ливни привели к подтоплениям дорог. Также вода проникла на одну из станций метро на красной ветке Onpassive. В аэропорту часть рейсов была перенаправлена, другие следуют с задержками. Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех матчей на сегодня. Курьерский службы доставки работают с перебоями.

По оценкам синоптиков, позади первая волна штормовой погоды, дожди могут продлиться до вечера среды.

Непогода ударила не только по ОАЭ, в соседнем Омане сообщается о 19 погибших в результате вызванного дождями наводнения.