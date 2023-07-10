Первый раз в Дубай - что нужно знать туристу?

Что можно, а что нельзя туристу в Дубае? Какие в Дубае пляжи, как одеваться женщинам, за что можно получить штраф и есть ли алкоголь в Дубае? Полезная информация для тех, кто собирается на отдых в Дубай.

Турпоток из России в Эмираты, в частности в Дубай, ежегодно растет, однако для многих это зарубежное направление остается экзотическим и овеянным различными мифами. Что надо знать, отправляясь на отдых в Дубай?

Дубай - исламская страна?

Дубай это не страна, это один из регионов ОАЭ, Объединенных Арабских Эмиратов. В ОАЭ исповедуют ислам, мечетей в Дубае много, они удалены друг от друга на расстояние не более 1 км, однако для туристов открыта только одна - мечеть Jumeirah.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Если в отелях Европы в прикроватной тумбочки обычно лежит Библия, то в номере отеля в Дубае вы найдете Коран, коврик для молитвы и киблу на потолке - направление в сторону Каабы для совершения намаза.

Как одеваться туристам в Дубае?

В Дубае к иностранцам относятся доброжелательно и спокойно, основная часть населения - мигранты из разных стран, в основном Пакистана и Индии, Восточной Азии, Африки. Большинство людей одевается в европейской традиции. Туристам не нужно надевать полностью закрытую одежду и покрывать голову. И женщины, и мужчины в Дубае могут спокойно гулять по городу в шортах и футболках, можно носить шлепки, сарафаны и другую обычную летнюю одежду. Не рекомендуется надевать вызывающе короткие юбки, глубокие декольте, не стоит брать на отдых мужские майки и футболки из сетчатой ткани, распространенные на отечественных курортах.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

На пляжах женщины и мужчины отдыхают вместе, форма купального костюма любая, за исключением наготы и топлесс.

На отдыхе удобно иметь при себе легкую рубашку или шарф, чтобы иметь возможность защититься от яркого солнца на улице и холодных кондиционеров в транспорте и торговых центрах.

Пляжи Дубая

Пляжей в Дубае множество, большинство из них, за редким исключением, бесплатные. Популярные у туристов пляжи в районе Дубай Марина (JBR Beach) бесплатные, с бесплатными туалетами, кабинками для переодевания, станциями с питьевой водой. Душ на пляже платный, также плату берут за пользование шезлонгами и зонтами. Аренда шезлонгов необязательна, большинство туристов приходит на пляж со своим полотенцем.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Пляжи Джумейра тянутся на 7 км, в их число входит и популярный пляж у известного отеля «Парус» (Бурдж-эль-Араб), и Кайт-бич. На этих бесплатных пляжах нет шезлонгов, зонтов и источников тени, песчаная полоса длинная и широкая, людей обычно меньше, чем на пляже в Марине. Душ, туалет, кабинки для переодевания бесплатные. Также на некоторых пляжах Джумейры есть источники питьевой воды. Чистую и холодную воду можно бесплатно набрать в собственную бутылку, пить из-под крана не получится.

В Дубае, как и во всех Эмиратах, купание после заката солнца запрещено из-за правил безопасности. За порядком на пляжах следят охранники.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Искупаться ночью или в любое другое время суток можно на следующих пляжах Джумейры: Jumeirah 2, Jumeirah 3 и Umm Suqeim 1. Узнать пляжи, где разрешено купаться круглосуточно, можно по высоким белым столбам-фонарям, с закатом фонари включаются и подсвечивают море в зоне купания.

Когда лучше всего ехать в Дубай

Хотя в Дубае «вечное лето», температура воздуха и воды сильно различается в зимние и летние месяцы. В январе и феврале днем в среднем плюс 20, по вечерам плюс 16, часто дует сильный ветер. В эти месяцы на пляже можно проводить только пару часов в разгар дня, температура воды в море - плюс 20-22.

Для комфортного пляжного отдыха в Дубае лучше всего подходит межсезонье - октябрь-ноябрь и март-апрель. Погода напоминает российское лето - по вечерам 20-22, в полдень - 28-32. При этом море теплее осенью.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Самые жаркие месяцы - июль и август. В это время город вымирает, ночью стоит жара 36 градусов, днем до плюс 45, на фоне высокой влажности такие температуры переносятся еще тяжелее.

Ехать в Дубай летом ради пляжей не стоит. Вода в море попросту горячая, купания дают опасную нагрузку на сердце. Летом на пляже лучше всего бывать на рассвете или ближе к полуночи.

Алкоголь в Эмиратах

Есть ли в мусульманском Дубае алкоголь? Некоторые рестораны, в основном с европейской кухней, расположенные при крупных отелях, включают алкоголь в меню, но большинство кафе и ресторанов в Эмиратах безалкогольные. В среднем алкогольный напиток в заведении обойдется в 50 дирхам.

Кроме того, туристы могут покупать алкоголь в Дубае в специальных магазинах - в супермаркетах спиртного нет. Алкоголь можно купить в магазинах сетей Al Hamra Cellar, African+Eastern, Eataly. Спиртные напитки отпускаются по паспорту лицам старше 21 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пить алкоголь в общественных местах строго запрещено, нарушителям грозит крупный штраф.

Дубай бесплатно

Эмират Дубай самый туристический, он привлекает длинными песчаными пляжами и фантастическими небоскребами. Что еще можно посмотреть в Дубае бесплатно?

В Дубай Молле можно бесплатно увидеть знаменитый фонтан-водопад с ловцами жемчуга, также бесплатно можно полюбоваться на подводный мир в Дубай Аквариуме. На двух этажах молла расположены стеклянные стенки аквариума, через которые можно увидеть акул, скатов и других морских обитателей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возле торгового центра можно погулять в симпатичном квартале на воде, отсюда открываются удачные виды на Бурж Халифу. По вечерам посетителей ждет бесплатное шоу танцующий фонтан, а также лазерное шоу с проекцией на знаменитый небоскреб.

Бесплатно можно посетить заповедник с розовыми фламинго. Добраться сюда можно на такси, Flamingo hide, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary. Посмотреть на фламинго в Дубае можно от рассвета до заката, особенно интересно наблюдать за птицами в час кормления.

В Дубае часто устраивают салюты и лазерные шоу. Точные даты и место проведения стоит уточнять перед поездкой.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В районе Дубай Марина в любой день можно увидеть световое шоу на самом большом в мире колесе обозрения. Сейчас оно не работает, но остается популярной достопримечательностью, на остров Bluewaters ведет живописный мост над морем, с острова открываются красивые виды.

Полезные приложения в Дубае

Visit Dubai - базовое приложение для туристов о достопримечательностях и событиях,

Careem - такси, доставка еды из кафе, доставка продуктов,

Talabat - заказ еды из кафе и ресторанов, доступны как доставка так и самовывоз; онлайн-покупки в супермаркете,

Noon - экспресс-доставка, покупка продуктов и не только - товары для дома, косметика,

Dubai Mall - приложение-навигатор по гигантскому торговому центру у подножия Бурж Халифы.

Валюта в Дубае

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ОАЭ национальной валютой является дирхам. Курс дирхама крайне стабилен относительно доллара и евро, курс к рублю в 2024 составляет 25-25,5 рубля за один дирхам. В Дубай можно ехать как с долларами, так и с евро, обменный курс в аэропорту чуть ниже, чем в других обменных пунктах в городе. В основном они находятся в торговых центрах, для обмена нужен паспорт.