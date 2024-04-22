Рейсов Махачкала-Самара станет еще больше

Запущены регулярные рейсы между Махачкалой и Самарой. Самолеты Boeing 737 будут летать между городами два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Российский авиаперевозчик Nordvind будет курсировать между Махачкалой и Самарой, сообщает пресс-служба самарской воздушной гавани "Курумоч".

Перевозить пассажиров будет лайнер Boeing 737. Рейсы планируется совершать два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Таким образом, Nordwind станет второй компанией, которая будет летать из Самары в Махачкалу. Помимо нее, этим занимается Red Wings.