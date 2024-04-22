В Армении объяснили присутствие военных на митинге в Тавуше

Армянские военные не принимали участие в протестных акциях в Тавуше, но присутствовали на месте. Военные оценивали ситуацию на месте протеста, установил Следком РА.

Следственный комитет Армении сообщает, что военные присутствовали на акции протеста в Тавуше, но не принимали в ней участие.

Согласно сообщению, 15 армянских военнослужащих прибыли на заблокированный участниками протестной акции участок автодороги, чтобы на месте оценить ситуацию.

"Увидев, что ничего чрезвычайного нет, через короткое время они отошли от протестующих"

– СК Армении

Ранее в сети появились видео с людьми в военной форме на акции протеста в Тавушской области в районе делимитации азербайджано-армянской границы.